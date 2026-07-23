*10:07JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アイズ、ビープラッツなどがランクイン

アイズ＜5242＞がランクイン（9時42分時点）。大幅続伸。前日まで7連騰の買い人気が継続している。昨日取引終了後には、広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」の会員数が14万人を突破したと発表している。メディアレーダーは会員の目的に合わせて使える機能やコンテンツを充実させ、集客を強化。23年4月に10万人を突破していた。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月23日 9:42 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜539A＞ NZAM外債 500 3354.385 375.37% 0.0029%

＜7781＞ 平山 93700 4467.98 303.83% 0.0142%

＜7985＞ ネポン 1700 219.18 191.85% -0.0189%

＜496A＞ OneJ1720 57750 25408.877 177.51% -0.0024%

＜2555＞ 東証REIT 96370 48648.927 165.22% 0.002%

＜6246＞ テクノスマート 38900 18363.14 144.56% -0.0161%

＜5279＞ 日興業 5400 1693.72 128.87% -0.0172%

＜2621＞ 米債20H 635056 227008.433 104.18% -0.0009%

＜6018＞ 阪神燃 3100 8511.6 101.34% -0.0203%

＜2180＞ サニーサイド 14400 10060.58 69.94% 0.0022%

＜5603＞ 虹技 13400 10294.98 69.28% -0.0228%

＜5242＞ アイズ 92100 80201.74 64.26% 0.2515%

＜3091＞ ブロンコB 312200 351212.42 57.1% 0.0033%

＜6198＞ キャリア 3100 501.64 49.53% -0.0343%

＜7871＞ フクビ 12300 5980.04 49.13% 0.0196%

＜7208＞ カネミツ 5000 3744.1 43.98% 0.0432%

＜6137＞ 小池工 61600 54801.86 42.07% 0.0046%

＜6255＞ エヌピーシー 289400 131608.26 23.02% -0.0877%

＜9537＞ 北陸ガス 700 2551.5 15.93% 0.0011%

＜4424＞ Amazia 906200 348135.56 15.15% 0.0196%

<2513> NF外株 9250 25846.575 11.97% 0.0041%

<9685> KYCOM 2500 1259.68 10.47% -0.0119%

<4381> ビープラッツ 696100 383166.02 5.83% 0.1045%

<6874> 協立電機 3800 9862.08 -2.29% 0.0003%

<6757> OSGコーポ 3400 3698.34 -2.34% 0.0034%

<1629> NF商社卸 3240810 933204.551 -3.08% 0.0015%

<4446> Link－UG 105900 96127.78 -3.57% 0.036%

<8275> フォーバル 16300 15868.44 -4.98% 0%

<9206> SFJ 1400 2657.08 -5.55% 0.002%

<2012> iS米債03 195150 107728.01 -5.6% 0%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》