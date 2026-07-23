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出来高変化率ランキング（9時台）～アイズ、ビープラッツなどがランクイン

2026年7月23日 10:07

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記事提供元：フィスコ

*10:07JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アイズ、ビープラッツなどがランクイン
アイズ＜5242＞がランクイン（9時42分時点）。大幅続伸。前日まで7連騰の買い人気が継続している。昨日取引終了後には、広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」の会員数が14万人を突破したと発表している。メディアレーダーは会員の目的に合わせて使える機能やコンテンツを充実させ、集客を強化。23年4月に10万人を突破していた。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月23日　9:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜539A＞ NZAM外債　　　 500 　3354.385　 375.37% 0.0029%
＜7781＞ 平山　　　　　　　　93700 　4467.98　 303.83% 0.0142%
＜7985＞ ネポン　　　　　　　1700 　219.18　 191.85% -0.0189%
＜496A＞ OneJ1720　　57750 　25408.877　 177.51% -0.0024%
＜2555＞ 東証REIT　　　　96370 　48648.927　 165.22% 0.002%
＜6246＞ テクノスマート　　　38900 　18363.14　 144.56% -0.0161%
＜5279＞ 日興業　　　　　　　5400 　1693.72　 128.87% -0.0172%
＜2621＞ 米債20H　　　　　635056 　227008.433　 104.18% -0.0009%
＜6018＞ 阪神燃　　　　　　　3100 　8511.6　 101.34% -0.0203%
＜2180＞ サニーサイド　　　　14400 　10060.58　 69.94% 0.0022%
＜5603＞ 虹技　　　　　　　　13400 　10294.98　 69.28% -0.0228%
＜5242＞ アイズ　　　　　　　92100 　80201.74　 64.26% 0.2515%
＜3091＞ ブロンコB　　　　　312200 　351212.42　 57.1% 0.0033%
＜6198＞ キャリア　　　　　　3100 　501.64　 49.53% -0.0343%
＜7871＞ フクビ　　　　　　　12300 　5980.04　 49.13% 0.0196%
＜7208＞ カネミツ　　　　　　5000 　3744.1　 43.98% 0.0432%
＜6137＞ 小池工　　　　　　　61600 　54801.86　 42.07% 0.0046%
＜6255＞ エヌピーシー　　　　289400 　131608.26　 23.02% -0.0877%
＜9537＞ 北陸ガス　　　　　　700 　2551.5　 15.93% 0.0011%
＜4424＞ Amazia　　　　906200 　348135.56　 15.15% 0.0196%
<2513> NF外株　　　　　　9250 　25846.575　 11.97% 0.0041%
<9685> KYCOM　　　　　2500 　1259.68　 10.47% -0.0119%
<4381> ビープラッツ　　　　696100 　383166.02　 5.83% 0.1045%
<6874> 協立電機　　　　　　3800 　9862.08　 -2.29% 0.0003%
<6757> OSGコーポ　　　　3400 　3698.34　 -2.34% 0.0034%
<1629> NF商社卸　　　　　3240810 　933204.551　 -3.08% 0.0015%
<4446> Link－UG　　　105900 　96127.78　 -3.57% 0.036%
<8275> フォーバル　　　　　16300 　15868.44　 -4.98% 0%
<9206> SFJ　　　　　　　1400 　2657.08　 -5.55% 0.002%
<2012> iS米債03　　　　195150 　107728.01　 -5.6% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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