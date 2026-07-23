*09:11JST ブロンコＢ、ソフトバンクＧ◆今日のフィスコ注目銘柄◆

ブロンコＢ＜3091＞

2026年12月期業績予想の修正を発表。営業利益を30.0億円から39.7億円に上方修正した。コスト上昇により厳しい環境となったが、既存店売上高が好調に推移したことに加え、各種コストコントロールの継続実施により、上期の売上高および各段階利益は予想を上回る結果となった。4月に子会社化した朝日ミートを2026年下期から連結業績に含めるとともに、上期の実績値等を踏まえて修正した。



ソフトバンクＧ＜9984＞

調整トレンドを継続しており、直近では25日線に上値を抑えられる形で75日線を割り込み、200日線に接近している。ただ、200日線が支持線として意識されるなかでのリバウンドで75日線を捉えてきており、同線を上抜けてくるかが注目される。75日線と下向きで推移する25日線との乖離は縮小しているため、一気に突破することができればトレンド転換につながりそうだ。一目均衡表では雲下限に抑えられているが、8月に入ると雲がねじれを起こすため、トレンド転換が意識されよう。《CS》