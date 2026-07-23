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前日に動いた銘柄 part2ザイン、シリコンスタジオ、イメージ情など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ザイン、シリコンスタジオ、イメージ情など
銘柄名<コード>22日終値⇒前日比
リクルートHD＜6098＞ 12305 -615
AI関連への資金シフト強まり、高値圏で利食い優勢に。
J．フロント リテイリング＜3086＞ 3116 -190
大手小売株の一角でも下げが目立ち。
東宝＜9602＞ 1375.5 -59.5
エンタメ株からは資金逃避の流れに。
ブロードリーフ＜3673＞ 422 -24
株式分割後は上昇基調続いていたが。
資生堂＜4911＞ 3040 -173
足元ではディフェンシブ銘柄として強い動きだったが。
オリエンタルランド＜4661＞ 2673.5 -61.5
エンタメ株売りの流れに押される。
オープングループ＜6572＞ 254 -9
好決算発表で直近は急上昇。
ラクス＜3923＞ 971.8 -39.2
SaaS関連銘柄にも22日は売り圧力。
サンリオ＜8136＞ 1131.5 -48.5
他のエンタメ株同様に資金流出の流れ。
エムスリー＜2413＞ 1839 -68.5
AI・半導体関連への資金シフトの影響受ける。
ベイカレント＜6532＞ 6220 -237
SaaS関連株安の流れに押される。
ZOZO＜3092＞ 1135 -32.5
小売セクター軟化の流れで軟調。
MonotaRO＜3064＞ 1863 -52
為替の円安進行をマイナス視も。
野村総合研究所＜4307＞ 4981 -124
AI関連株高で情報サービスセクターは軟化。
電通グループ＜4324＞ 3366 -99
上値の重さも意識され始めていた中で手じまい売り優勢。
ニトリHD＜9843＞ 2379.5 -80.5
為替相場の円安進行を嫌気。
シリコンスタジオ＜3907＞ 904 +150
米エヌビディアイベントへの社長招待で。
ザイン＜6769＞ 1072 +113
上半期営業赤字は計画比縮小見込みに。
アドテックプラズマテクノロジー＜6668＞ 3290 +180
AI関連株大幅高でリバウンド。
テクノフレックス＜3449＞ 5110 +205
半導体株高でリバウンド目指す動きに。
精工技研<6834> 21250 +1260
光関連銘柄上昇に追随。
ジィ・シィ企画<4073> 516 +80
キャッシュレス決済端末等のリプレイスで大型案件を受注。
テラドローン<278A> 15550 +180
自律迎撃ドローン「Terra A1 Autonomous」の市場展開を開始。
JSH<150A> 697 +12
主要株主であるジャフコSV5共有投資事業有限責任組合が保有株を売却。
TKP<3479> 1816 +42
国内証券が目標株価を引き上げ。
バリューC<9238> 457 -15
21日ストップ高の反動安。
バトンズ<554A> 1494 +43
緩やかな上昇から上げ加速。
ビープラッツ<4381> 354 -60
21日ストップ安の売り地合いが継続。
レナサイエンス<4889> 1566 +16
サウジアラビア「キング・アブドラ国際医療研究センター」で
RS5614の第1相臨床試験開始へ。
ブシロード<7803> 376 -21
21日に高値更新したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
イメージ情<3803> 532 +80
fonfun<2323>と業務提携。《CS》
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