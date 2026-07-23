神戸物産、6月単体売上高は前年比5.4%増、業務スーパー直轄既存店出荷額も3.0%増

■売上高475億2000万円、全国の業務スーパー向け商品出荷は5.8%増

神戸物産<3038>(東証プライム)は7月22日、2026年6月度の月次IRニュースを発表した。単体売上高は475億2000万円で前年比5.4%増、売上総利益は48億1800万円で同3.2%減、営業利益は27億9600万円で同12.0%減、経常利益は37億3600万円で同6.9%減となった。

「業務スーパー」店舗への商品出荷実績は、直轄エリアの既存店が前年比3.0%増、全店が4.6%増、全国の全店が5.8%増だった。同社は「業務スーパー」のフランチャイズ本部機能を担い、オリジナル商品や輸入商品の供給などを展開している。6月は直轄エリアで1店、地方エリアで1店を出店し、退店はなかった。

6月末の店舗数は直轄エリア722店、地方エリア413店となり、FC店舗は計1135店、直営4店を含む総店舗数は1139店となった。月次実績は速報値であり、決算作業に伴って修正される場合があるとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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