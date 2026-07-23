ステムリム、再生誘導医薬「レダセムチド」の軟骨疾患用途特許がメキシコで登録へ

■外傷性軟骨欠損症や変形性関節症など適応拡大を対象、26年7月期業績への影響なし

ステムリム<4599>(東証グロース)は7月22日、塩野義製薬<4507>(東証プライム)へ導出済みの再生誘導医薬開発候補品「レダセムチド(HMGB1断片ペプチド、開発コード:S-005151)」を利用した軟骨疾患の新規治療に関する用途特許がメキシコで登録されることになったと発表した。対象は外傷性軟骨欠損症、変形性関節症、離断性骨軟骨炎などで、出願人はステムリムと大阪大学である。

同特許はレダセムチドの適応症拡大を目的とする。レダセムチドは静脈内投与により骨髄由来の間葉系幹細胞を血中に動員し、損傷部位へ集積させることが確認されており、膝関節内の軟骨損傷部で組織修復・再生を促すことが想定されている。軟骨は自己修復能が乏しく、損傷や変性に伴う疾患は慢性化・進行性になりやすいという。

発明の名称は「軟骨疾患の治療薬」、出願番号は「MX/a/2021/004758」で、登録公告番号は未定。同社は特許成立により、メキシコでレダセムチドに基づく軟骨疾患治療薬を開発する可能性を確保するとしている。2026年7月期通期業績への影響はない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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