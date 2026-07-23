AIメカテック、AI用先端半導体パッケージ向け装置を約25億円受注、海外大手から複数ライン

■はんだボールマウンタシステムを2028年6月期に売上計上予定、全額円建て

AIメカテック<6227>(東証スタンダード)は7月22日、海外の大手半導体関連メーカーから、データセンター向けAI用先端半導体パッケージに使用する「はんだボールマウンタシステム」を複数ライン受注したと発表した。受注金額は約25億円で、2028年6月期に売上計上する予定である。

はんだボールマウンタは半導体パッケージの組立工程で使用する装置。AI用先端半導体の需要拡大を背景に、顧客が生産能力増強のため複数ラインを増設する。同社は、ボールマウント技術と量産設備で培ったシステムインテグレーション技術を組み合わせた新型システムを提案し、高い安定性と生産性を備えるソリューションとして採用された。

同受注は2028年6月期の売上計上を見込む。顧客との納期調整などにより、8月7日公表予定の2027年6月期連結業績予想に修正の必要が生じた場合は速やかに開示する。受注はすべて円建てで、為替レート変動の影響はないとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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