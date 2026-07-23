オーイズミ、連結子会社がホテル事業を開始、熱海・伊東の2施設取得

■取得・改装費約11億円、観光・インバウンド需要取り込み収益源を多角化

オーイズミ<6428>(東証スタンダード)は7月22日、連結子会社の神奈川電力が新たにホテル事業を開始すると発表した。7月21日の取締役会で決議し、8月1日の事業開始を予定する。静岡県熱海市の「熱海御宿 夢のや」と伊東市伊豆高原の「離れ御宿 夢のや」を取得して管理運営し、取得費用と改装費用として約11億円を見込む。

神奈川電力は太陽光発電による固定価格買取制度(FIT)を活用した発電事業を進めてきたが、将来的な買取期間の順次終了や電力買取価格の下落、太陽光発電市場の投資効果低下などを踏まえ、事業ポートフォリオの見直しと収益源の多角化を進める。近年拡大する観光・インバウンド需要の取り込みを目指し、ホテル事業へ参入する。

取得するホテルは、地域特性を生かした喧騒から離れた静かな環境と、限られた客数に対するきめ細かなサービスを特徴とする。「熱海御宿 夢のや」は敷地面積1492平方メートル、延床面積1998平方メートル、客室数14室。「離れ御宿 夢のや」は敷地面積2745平方メートル、延床面積252平方メートル、客室数6室である。2027年3月期の業績への影響は現在精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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