GRCS、ログイン操作不要の継続認証「DZ　Security」提供開始

■特許技術「バックグラウンド認証」で利便性とセキュリティ強化を両立

GRCS<9250>(東証グロース)は7月22日、AnchorZが開発・提供する継続認証セキュリティソリューション「DZ Security」シリーズの取り扱いを開始した。ログイン時だけでなく、システム利用中も特許技術「バックグラウンド認証」によって利用者を継続的に識別する仕組みで、利便性を損なわず本人認証を強化する。

企業のDX推進やテレワークの定着で多要素認証の導入が広がる一方、認証後のセッション情報が窃取され、正規利用者になりすまされるリスクが課題となっている。「DZ Security」は従来の「点の認証」から、利用中も本人かどうかを確認し続ける「線の認証」へ移行することで、この弱点への対応を図る。パスワードやワンタイムパスワードの入力を不要とし、認証用データをスマートフォン内部にリアルタイムで収集して認証頻度を最適化する。

同製品は認証サーバーを必要とせず、利用者の認証用データを端末内で扱う設計としている。GRCSはGRC・セキュリティ関連ソリューションを展開しており、今後も先進的なセキュリティ製品の提供を通じ、企業のDXや事業活動をセキュリティ面から支援する方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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