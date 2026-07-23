GENDA、6月売上高は前年比34.2%増、国内アミューズメント既存店も4%成長

■売上高162億2500万円、累計は42.4%増の833億6700万円

GENDA<9166>(東証グロース)は7月22日、2026年6月度の売上進捗レポートを発表した。グループ合計売上高は162億2500万円で前年同月比34.2%増、2027年1月期の累計売上高は833億6700万円で前年同期比42.4%増となった。

エンタメ・プラットフォーム事業は6月売上高150億4900万円で前年同月比37.5%増。このうちアミューズメントは116億5400万円で39.2%増、カラオケは24億2000万円で31.5%増、ライフスタイルは4億900万円で204.7%増となった。エンタメ・コンテンツ事業は11億7600万円で2.4%増だった。

国内アミューズメント施設の6月既存店売上高成長率は、暦影響を調整後で104%となった。6月27日に始まった「TWICE」の日本デビュー9周年記念キャンペーンなどが寄与し、最終週の既存店売上高は前年同週比125.9%となった。7月には中国・上海で2店舗目の「GiGO上海静安大悦城」などを開業しており、月次数値は速報値としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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