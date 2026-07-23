HODL1、ベルウッドグループとXR・ブロックチェーン共同事業を検討

■共同事業体の設立可能性やIPコンテンツの収益化モデルを協議

HODL1<2345>(東証スタンダード)は7月22日、ベルウッドグループとの間で、XR映像とブロックチェーン技術を活用した共同事業の設立検討に関する基本合意書を締結したと発表した。共同事業体(JV)の設立可能性を含む事業スキームや、XR映像コンテンツの権利許諾・活用方法などを協議する。

ベルウッド・レコード創設者の三浦光紀氏が製作するXR映像と、HODL1がWeb3の開発・コンサルティングを行う「BUIDL」事業で培ったブロックチェーン技術基盤を組み合わせる。XR映像コンテンツの企画・製作・展開可能性に加え、ブロックチェーン技術を活用した資金調達手法、事業基盤、収益化モデルの調査・設計可能性も検討する。

基本合意の締結日は7月22日。ベルウッドグループはXR映像コンテンツの企画・制作や知的財産の保有・活用を手掛ける。両社は、日本発IPコンテンツのデジタル活用を軸に、新たな事業モデルの構築に向けて協議を進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)