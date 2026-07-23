スターフライヤー、5月国内線旅客数は前年比1.7%増、座席利用率79.0%

■旅客数14万64人、就航率99.9%、定時出発率91.4%

スターフライヤー<9206>(東証スタンダード)は7月22日、2026年5月度の旅客輸送実績・運航実績を発表した。国内線全路線の旅客数は14万64人で前年比1.7%増、提供座席数は17万8599席で2.8%増となった。座席利用率は79.0%で前年を0.2ポイント下回った。

座席キロは1億4529万4000席・キロで前年比4.4%増、旅客キロは1億1472万8000人・キロで4.2%増。全路線の運航回数は1912回で1.6%減、就航率は99.9%で0.4ポイント上昇、定時出発率は91.4%で1.6ポイント上昇した。

路線別の座席利用率は福岡―羽田線が91.8%、関西―羽田線が72.5%、北九州―羽田線が71.1%、山口宇部―羽田線が72.3%、福岡―中部線が71.2%、2025年10月に運航を開始した福岡―仙台線が66.0%だった。国際線は2020年3月11日から運休しているため実績を掲載していない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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