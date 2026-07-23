リンクバル、大型恋活フェス「MEGA　LOVE　FES」参加者1万5000人突破

■1年間で累計30回、開催エリアを全国14都市へ拡大

リンクバル<6046>(東証スタンダード)は7月22日、イベントECサイト「machicon JAPAN」で掲載・チケット販売する大型恋活フェス「MEGA LOVE FES」が、累計開催数30回、参加者数1万5000人を突破したと発表した。

同イベントは「メガ級の出会い」をテーマに、独身男女が参加する大型恋活イベント。2025年7月の大阪開催を皮切りに、1年間で東京、大阪、福岡、名古屋、仙台、岡山、熊本、兵庫、神奈川、広島、鹿児島、千葉、徳島、新潟の14都市へ開催エリアを拡大し、同日に2都市で開催するなど実績を積み上げた。

2026年7月には徳島、新潟、茨城を新たな開催地に加え、8月には山形、静岡、京都、山口、愛媛などへの展開を予定する。茨城・つくばでは7月25日、山形市では8月1日、浜松市では8月8日に開催予定で、全国での開催エリア拡大を進めている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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