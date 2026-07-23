アイズ、「メディアレーダー」会員数が14万人突破、広告業界プラットフォーム拡大

■資料・動画・セミナーなど機能充実、マーケティング担当者と掲載社を結ぶ

アイズ<5242>(東証グロース)は7月22日、運営する広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」の会員数が2026年7月に14万人を突破したと発表した。媒体資料・マーケティング資料の情報収集や案件相談、会員限定の記事・動画、セミナー情報など、利用目的に応じた機能やコンテンツを拡充し、集客を強化してきた。

メディアレーダーは、マーケティング担当者や広告代理店と、広告・マーケティングサービスを提供する掲載社を結ぶプラットフォーム。会員は人気資料や新着資料の閲覧、カテゴリー別の一括ダウンロード、無料セミナーへの申し込み、アーカイブ動画の視聴、プロモーション施策の提案募集、会員限定記事の閲覧、掲載社への直接問い合わせなどを無料で利用できる。

掲載社には、資料・動画・セミナーを掲載できる成果報酬型機能や大型セミナーイベントを提供する。資料ダウンロード、動画視聴、セミナー申し込みなどを通じて会員情報を取得し、見込み顧客の獲得に活用できる仕組みである。同サービスは2024年7月に会員総数12万人を突破しており、機能・コンテンツの充実を通じて会員基盤を拡大している。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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