フライヤー、アイディール・リーダーズと業務提携、法人向けサービスの流通拡大へ

■相互送客と「flier成長組織ナビ」外販で販売網を多角化

フライヤー<323A>(東証グロース)は7月22日、アイディール・リーダーズと、法人向けサービス「flier business」および組織開発支援ツール「flier成長組織ナビ」の流通拡大を目的とした業務提携を開始したと発表した。双方の既存顧客を相互に紹介する仕組みを構築し、新たな販売チャネルの開拓を進める。

フライヤーはビジネス書の要約コンテンツや組織状態の可視化サービスを通じ、人的資本経営や自律的な学習文化の醸成を支援している。アイディール・リーダーズはエグゼクティブコーチングやパーパス経営、組織文化改革に強みを持つ。提携により、フライヤーのデータ可視化・学習コンテンツ基盤と、相手先の組織変革コンサルティングを連携させる。

具体的には、組織コンサルティングやワークショップの需要がある顧客と、「flier business」などの導入ニーズを持つ経営層・管理職層を相互送客する。さらに、アイディール・リーダーズが顧客企業へのコンサルティングで「flier成長組織ナビ」のサーベイ・組織診断機能を活用し、プロジェクトごとのシステム利用料をフライヤーに支払うモデルを採用する。2027年2月期の連結業績への直接的な影響は軽微と見込む一方、中長期的なBtoB事業の顧客基盤と継続的なシステム利用料収入の拡大を図る。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（２）――異色投資は企業価値を高めるか（2026/7/11）

・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（１）――系統用蓄電所に広がる成長機会（2026/7/10）

・【ＡＩデータセンター投資】半導体株調整後の新テーマ、データセクションの大型ＧＰＵ投資に注目（2026/7/8）

・ＳＯＸ急落後も相場は崩れず、ＴＯＰＩＸ最高値が映す物色の広がり（2026/7/6）

