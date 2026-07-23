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今日の注目スケジュール：欧ECBが政策金利発表、加小売売上高、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ECBが政策金利発表、加小売売上高、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
11:00 東京カンテイが中古マンション価格を発表(6月)
＜海外＞
08:00 韓・GDP(4-6月) 3.6％ 3.8％
10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て(6月) 2.75％
10:30 豪・失業率(6月) 4.4％ 4.4％
13:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(6月) 3.2％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.2％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 37.00％ 37.00％
21:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 2.40％ 2.40％
21:30 加・小売売上高(5月) 1.0％ 0.5％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.4万件 20.8万件
22:00 南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 7.25％ 7.00％
23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(7月) -17.4 -17.7
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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