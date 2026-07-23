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今日の注目スケジュール：欧ECBが政策金利発表、加小売売上高、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など

2026年7月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ECBが政策金利発表、加小売売上高、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
11:00　東京カンテイが中古マンション価格を発表(6月)


＜海外＞
08:00　韓・GDP(4-6月)　3.6％　3.8％
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(6月)　　2.75％
10:30　豪・失業率(6月)　4.4％　4.4％
13:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(6月)　　3.2％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.2％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　37.00％　37.00％
21:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　2.40％　2.40％
21:30　加・小売売上高(5月)　1.0％　0.5％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　21.4万件　20.8万件
22:00　南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　7.25％　7.00％
23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(7月)　-17.4　-17.7


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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