*18:04JST Kaizen Platform---Kaizen AI CloudとKaizen Insight Agentを提供開始

Kaizen Platform＜4170＞は21日、WebサイトのUXデータと業務プロセスのEXデータをAIが扱える形に統合するデータ・アプリケーション基盤「Kaizen AI Cloud」と、その上で稼働するAIエージェント「Kaizen Insight Agent」の提供を開始したと発表した。

「Kaizen AI Cloud」は、サイトアクセスログ、施策実行履歴、業務上の操作ログなど分散したデータを正規化し、AIが判断に活用できる「AI-Readyデータ」へ変換する基盤。Webサイトのタグで取得するUXデータと、Chrome拡張「KAIZEN ENGINE for Extension」で取得する業務データを同一基盤上で扱い、顧客体験と業務プロセスを横断した分析・改善を可能にする。同基盤には、UX/DX改善で蓄積した施策データやノウハウを活用する。A/Bテストの結果や施策の勝敗データをAIの学習資産として整備し、過去に効果が確認された改善施策や新たな仮説の提示につなげる。

また、「Kaizen Insight Agent」は、「Kaizen AI Cloud」上で動作するデータ分析や施策インサイト抽出のためのAIエージェントで、実施施策のコンバージョン貢献度を毎月自動集計・可視化するほか、知見を基に類似サイトや業界との比較による改善ポイントの提示、蓄積データを活用した施策提案を行う。まずは社内運用を開始し、段階的に顧客利用へ展開する。《KA》