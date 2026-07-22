*17:30JST Kaizen Platform---既存システム無改修でAI活用、Chrome拡張基盤を提供

Kaizen Platform＜4170＞は17日、既存システムを改修せずにAIを業務へ組み込めるChrome拡張基盤「KAIZEN ENGINE for Extension」の提供を開始したと発表した。

Chrome拡張のサイドパネルを通じ、基幹システムやSaaSの業務画面上で情報の読み取り、要約・判定・文章生成、画面操作の支援が可能となる。メンバー管理、使用量レポート、社内文書を参照するRAG基盤も標準装備し、既に複数社で先行導入を開始している。

同サービスは、1,400社以上のWebサイトのUX改善を支援してきた「KAIZEN ENGINE」の技術基盤を従業員体験へ拡張したもの。業務上の操作やAI機能の利用状況をEXログとして蓄積し、工程ごとの所要時間や施策前後の生産性を可視化する。複数の業務手順をA/Bテストで比較し、成果の高い進め方をAIのワークフローへ組み込むことで、業務改善のPDCAを支援する。

営業支援、レビュー審査、コールセンターの応対支援、見積・発注書作成、要件定義、人材紹介・採用などを様々な業種において幅広いユースケースを 想定する。

改善対象の業務と画面を策定後、約1カ月から1.5カ月で構築・利用を開始でき、顧客企業の課題や要望に合わせた約3カ月のプログラムとしてスモールスタートも可能としている。《AK》