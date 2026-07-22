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東証グロ－ス指数は反落、終盤にかけて売り優勢
*16:41JST 東証グロ－ス指数は反落、終盤にかけて売り優勢
東証グロース市場指数 899.80 -8.66／出来高 4億3464万株／売買代金 1700億円東証グロース市場250指数 696.54 -7.53／出来高 1億7433万株／売買代金 1151億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反落。値下がり銘柄数は305、値上がり銘柄数は239、変わらずは46。
前日21日の米株式市場でダウ平均は4日ぶり反発。人工知能（AI）関連企業の回復や主要企業決算が好感された。一方、トランプ大統領が対イラン攻撃継続、拡大する意向を示し原油や長期金利が上昇したが、ハイテクの回復が相殺し、相場は終日堅調に推移した。
今日のグロ－ス市場は売り買いが交錯したが取引終盤にかけて売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.94％安となった。イラン情勢の先行き不透明感が強く、海外市場で原油先物価格が上昇したことが東京市場の株価の重しとなった。また、昨日の米株式市場では主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が5.21％上昇と、ダウ平均（0.74％上昇）と比べ上昇率が大きかった。新興市場は以前に比べ、東証プライムのAIや半導体関連株との逆相関関係は薄れているが、今日は投資家の関心がAIや半導体関連株に向きやすく、新興市場での物色意欲は限定的となった。さらに、米国で今晩、テスラ、アルファベット、IBMなどが4-6月期決算を発表する。東京市場全体に影響する可能性のあるイベントであることから、これらを確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、新興市場は引き続き東証プライムに対する出遅れ感が強く、昨日に続き出遅れ修正狙いの買いが入りやすかった。こうした強弱材料が混在し、今日の新興市場は午前の時間帯は前日終値をはさんで方向感の定まらない展開となったが、東証プライムの伸び悩みに歩調を合わせ、午後の半ばからは売りに押された。
個別では、前日ストップ高の反動安となったバリューC＜9238＞、前日ストップ安の売り地合いが継続したビープラッツ＜4381＞、前日に高値更新したが長い上ひげとなり手仕舞い売りを誘ったブシロード＜7803＞、75日線が上値を阻む形となったTORICO＜7138＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、アーキテクツSJ＜6085＞、チャットプラス＜598A＞などが顔を出した。
一方、キャッシュレス決済端末等のリプレイスで大型案件を受注したと発表したジィ・シィ企画＜4073＞、fonfun＜2323＞と業務提携したと発表したイメージ情＜3803＞、SBI証券が目標株価を引き上げたTKP＜3479＞、自律迎撃ドローン「Terra A1 Autonomous」の市場展開を開始したと発表したテラドローン＜278A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、GO＜581A＞やSyns＜290A＞が上昇。値上がり率上位には、フィーチャ＜4052＞、Amazia＜4424＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4052|フィーチャ | 312| 80| 34.48|
2| 4424|Ａｍａｚｉａ | 357| 80| 28.88|
3| 4073|ジィ・シィ企画 | 516| 80| 18.35|
4| 3803|イメージ情 | 532| 80| 17.70|
5| 6522|アスタリスク | 1486| 177| 13.52|
6| 5575|Ｇｌｏｂｅｅ | 1226| 139| 12.79|
7| 5242|アイズ | 1590| 161| 11.27|
8| 3628|データＨＲ | 604| 47| 8.44|
9| 581A|ＧＯ | 3030| 224| 7.98|
10| 4476|ＡＩ ＣＲＯＳＳ | 1073| 73| 7.30|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6085|アキテクツＳＪ | 128| -41| -24.26|
2| 598A|チャットプラス | 2284| -500| -17.96|
3| 9256|サクシード | 3320| -700| -17.41|
4| 4381|ビープラッツ | 354| -60| -14.49|
5| 4894|クオリプス | 4185| -470| -10.10|
6| 584A|ＬｉＮＫＸ | 2566| -234| -8.36|
7| 3133|海帆 | 91| -8| -8.08|
8| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 148| -12| -7.50|
9| 336A|ダイナミクマップ | 807| -65| -7.45|
10| 4572|カルナバイオ | 311| -24| -7.16|《SK》
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