*15:42JST 新興市場銘柄ダイジェスト:イメージ情が大幅続伸、ジィ・シィ企画がストップ高

＜3803＞ イメージ情 532 +80

大幅続伸。fonfun＜2323＞とシステム開発及びシステムエンジニアリングサービス領域で業務提携契約を締結したと発表している。エンジニアリソースの相互融通及び体制強化のほか、既存顧客へのクロスセルの推進、人材育成及び技術ノウハウの共有、AI領域での共同人材育成プログラムの構築やAIを融合した次世代BPOへの転換検討などを図る。今後、業務提携の実効性を鑑みた上で、資本提携も検討するとしている。

＜278A＞ テラドローン 15550 +180

続伸。自律型AI迎撃ドローン「Terra A1 Autonomous」に関する開発及びテストを完了し、市場展開を開始したと発表している。また、同ドローンが実現したAIを用いた標的捕捉・自律航行・自律追尾に関する実証動画も公開した。従来の迎撃ドローンは操縦者による継続的な操縦が必要だったが、Terra A1 Autonomousは、AIによりカメラの映像をリアルタイムで解析し、対象ドローンを認識・追尾するという。

＜4889＞ レナサイエンス 1566 +16

続伸。サウジアラビア政府の医療研究機関であるキング・アブドラ国際医療研究センターと臨床試験契約を締結したと発表している。プラスミノーゲンアクチベーターインヒビター（PAI）-1阻害薬「RS5614」の第1相臨床試験をサウジアラビアで開始する。12月末までに被験者登録と試験を完了し、最終報告書を取り纏める予定。RS5614は、基礎研究で細胞の修復や細胞老化の抑制、がん細胞除去などの作用が確認されているという。

＜593A＞ ティアフォー 1015 -

公開価格（1085円）のを7.0％下回る1009円で初値を付けた。その後も売り優勢で推移しており、一時896円まで下落した。会社設立は2015年12月。オープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」の開発・活用を中核とした事業を展開している。26年9月期の営業損益予想は112.39億円の赤字（前期実績は105.06億円の赤字）。自動運転レベル4の社会実装加速に向けた先行的な研究開発投資を継続する。

＜4073＞ ジィ・シィ企画 516 +80

ストップ高。キャッシュレス決済端末等のリプレイスで大型案件を受注したと発表している。受注金額は4.63億円で、売上計上予定時期は27年6月期。8月に公表予定の27年6月期の業績予想に織り込む予定で、今後開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせるとしている。このところ株価が軟調に推移していることもあり、自律反発に期待する買いも入っているようだ。

＜150A＞ JSH 697 +12

上昇。主要株主であるジャフコSV5共有投資事業有限責任組合が保有するJSH株を売却したと発表している。保有株式数は97万9600株から37万8200株となり、議決権保有割合は17.28％から6.67％となった。異動年月日は7月21日。JSH株は15日に27年3月期の営業利益予想を1.78億円から3.95億円に上方修正してから連騰していたため、買い一服感も売り要因となっているようだ。《AT》