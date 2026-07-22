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出来高変化率ランキング（14時台）～KPPGHD、インソースなどがランクイン
*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～KPPGHD、インソースなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月22日 14:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6200＞ インソース 2853000 233187.62 234.91% 0.0935%
＜2524＞ NZAMTPX 121539 68613.842 234.9% 0.0089%
＜1625＞ NF電機精 6317 66317.8 216.71% 0.0209%
＜296A＞ 令和AH 1454900 177764.84 206.05% 0.0621%
＜4894＞ クオリプス 529200 378647.2 204.61% -0.0912%
＜5367＞ ニッカトー 1183800 312599.72 184.16% 0.0727%
＜2162＞ nmsHD 40400 7839.72 164.71% 0.0037%
＜2393＞ 日本ケア 88400 80381.7 161.49% -0.0642%
＜554A＞ バトンズ 43300 17966.24 135.58% 0.0441%
＜6769＞ ザイン 412100 118732.86 135.37% 0.1313%
＜3070＞ ジェリービー 2933100 70089.94 129.56% 0%
＜3864＞ 三菱紙 878500 305416.06 118.21% -0.0497%
＜395A＞ 業界地銀 201810 68179.371 106.95% 0.0063%
＜2354＞ YEDIGIT 6794600 2710033.84 103.62% -0.0596%
＜3776＞ ブロバンタワ 2055200 188883.78 99.82% -0.0277%
＜9304＞ 渋沢倉 965000 768687.8 97.81% -0.1357%
＜4424＞ Amazia 2027200 432547.9 92.35% 0.2888%
＜4667＞ アイサンテクノロ 108300 82594.78 90.98% -0.0881%
＜1693＞ 銅ETF 14510 57110.9 85.61% 0.0144%
＜9256＞ サクシード 203400 291501.1 81.92% -0.1741%
<4025> 多木化 59500 129064.2 81.47% 0.0925%
<9274> KPPGHD 421800 239609.32 72.29% 0.0344%
<547A> ムニノバHD 2545800 544235.7 70.67% 0.0518%
<3480> J．S．B． 111600 470266.6 65.46% 0.0011%
<6659> メディアリンク 7698200 234304.12 62.07% -0.037%
<1671> WTI原油 432248 1635105.862 60.2% 0.0417%
<2621> 米債20H 331116 196196.787 54.49% -0.0049%
<7752> リコー 5327400 4423312.4 53.94% 0.0173%
<1623> NF鉄鋼非 5446 231206.878 51.12% 0.0387%
<314A> iSゴールド 2102290 422589.298 50.07% 0.0188%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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