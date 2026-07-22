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出来高変化率ランキング（14時台）～KPPGHD、インソースなどがランクイン

2026年7月22日 14:48

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記事提供元：フィスコ

*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～KPPGHD、インソースなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月22日　14:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6200＞ インソース　　　　 2853000 　233187.62　 234.91% 0.0935%
＜2524＞ NZAMTPX　　　121539 　68613.842　 234.9% 0.0089%
＜1625＞ NF電機精　　　　　6317 　66317.8　 216.71% 0.0209%
＜296A＞ 令和AH　　　　　　1454900 　177764.84　 206.05% 0.0621%
＜4894＞ クオリプス　　　　　529200 　378647.2　 204.61% -0.0912%
＜5367＞ ニッカトー　　　　　1183800 　312599.72　 184.16% 0.0727%
＜2162＞ nmsHD　　　　　40400 　7839.72　 164.71% 0.0037%
＜2393＞ 日本ケア　　　　　　88400 　80381.7　 161.49% -0.0642%
＜554A＞ バトンズ　　　　　　43300 　17966.24　 135.58% 0.0441%
＜6769＞ ザイン　　　　　　　412100 　118732.86　 135.37% 0.1313%
＜3070＞ ジェリービー　　　　2933100 　70089.94　 129.56% 0%
＜3864＞ 三菱紙　　　　　　　878500 　305416.06　 118.21% -0.0497%
＜395A＞ 業界地銀　　　　　　201810 　68179.371　 106.95% 0.0063%
＜2354＞ YEDIGIT　　　6794600 　2710033.84　 103.62% -0.0596%
＜3776＞ ブロバンタワ　　　　2055200 　188883.78　 99.82% -0.0277%
＜9304＞ 渋沢倉　　　　　　　965000 　768687.8　 97.81% -0.1357%
＜4424＞ Amazia　　　　2027200 　432547.9　 92.35% 0.2888%
＜4667＞ アイサンテクノロ　　108300 　82594.78　 90.98% -0.0881%
＜1693＞ 銅ETF　　　　　　14510 　57110.9　 85.61% 0.0144%
＜9256＞ サクシード　　　　　203400 　291501.1　 81.92% -0.1741%
<4025> 多木化　　　　　　　59500 　129064.2　 81.47% 0.0925%
<9274> KPPGHD　　　　421800 　239609.32　 72.29% 0.0344%
<547A> ムニノバHD　　　　2545800 　544235.7　 70.67% 0.0518%
<3480> J．S．B．　　　　111600 　470266.6　 65.46% 0.0011%
<6659> メディアリンク　　　7698200 　234304.12　 62.07% -0.037%
<1671> WTI原油　　　　　432248 　1635105.862　 60.2% 0.0417%
<2621> 米債20H　　　　　331116 　196196.787　 54.49% -0.0049%
<7752> リコー　　　　　　　5327400 　4423312.4　 53.94% 0.0173%
<1623> NF鉄鋼非　　　　　5446 　231206.878　 51.12% 0.0387%
<314A> iSゴールド　　　　2102290 　422589.298　 50.07% 0.0188%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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