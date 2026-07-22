関連記事
アドバンスクリエイト 2026年6月度業績概要
記事提供元：フィスコ
*13:16JST アドバンスクリエイト---2026年6月度業績概要
アドバンスクリエイト＜8798＞は21日、2026年6月度の業績概要を発表した。
保険代理店事業では、対面販売(オンライン面談含む)が前月比34％増、前年同月比5％増、協業販売が前月比30％増、前年同月比152％増となった。一方、通信販売(紙通販・ネット完結)は前月比10％減、前年同月比52％減となった。この結果、ANP合計は前月比34％増、前年同月比25％増となった。
また、先行指標であるマーケティングによる獲得顧客数は前年同月比61％増となったほか、顧客獲得単価(CPA)は前年同月比29％減となり、マーケティング効率の改善が進んだ。
ASP事業では、累計ID数は「御用聞き」が6,450件で前月比123件増、前年同月比354件増、「丁稚」が7,670件で前月比52件増、前年同月比341件増となった。一方、「Dynamic OMO」は882件で前月比1件減、前年同月比46件減となった。
保険証券管理アプリ「folder」は、累計ダウンロード数が238,534件となり、前月比651件増、前年同月比11,121件増となった。また、保険証券登録数は155,960件で、前月比583件増、前年同月比8,440件増となった。《KT》
スポンサードリンク