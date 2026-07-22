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日経平均は大幅続伸、アドバンテストが1銘柄で約468円分押し上げ

2026年7月22日 12:34

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記事提供元：フィスコ

*12:34JST 日経平均は大幅続伸、アドバンテストが1銘柄で約468円分押し上げ
22日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり128銘柄、値下がり97銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。1278.93円高の67511.12円（出来高概算9億7547万株）で前場の取引を終えている。

前日21日の米国株式市場は反発。ダウ平均は385.38ドル高の52224.64ドル、ナスダックは329.14ポイント高の25837.21で取引を終了した。人工知能（AI）関連企業の回復や主要企業決算が好感され、寄り付き後、上昇。トランプ大統領が対イラン攻撃継続、拡大する意向を示し原油や長期金利が上昇したが、ハイテクの回復が相殺し、相場は終日堅調に推移した。

米株式市場の動向を横目に、22日の日経平均は217.08円高の66449.27円と続伸して取引を開始した。寄り付き後は、AI関連企業の回復を背景とした米ハイテク株高の流れを引き継ぎ、指数寄与度の大きい値がさ半導体株に買いが集中した。朝方に上げ幅を広げて67000円台を回復、その後は高値圏で推移した。韓国総合株価指数（KOSPI）の上昇が支えとなった一方で、戻り待ちの売りも出やすかった。

個別では、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、太陽誘電＜6976＞、村田製＜6981＞、TDK＜6762＞、ファナック＜6954＞、京セラ＜6971＞、住友電＜5802＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、三菱商＜8058＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、バンナムHD＜7832＞、メルカリ<4385>、ベイカレント<6532>、ニトリHD<9843>、セコム<9735>、野村総合研究所<4307>、第一三共<4568>、エムスリー<2413>、良品計画<7453>、資生堂<4911>、高島屋<8233>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、電気機器、ガラス・土石製品などが上昇した一方で、サービス業、小売業、陸運業などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約468円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、キオクシアHD＜285A＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、太陽誘電＜6976＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約219円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、バンナムHD＜7832＞、メルカリ<4385>、ベイカレント<6532>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　67511.12(+1278.93)

値上がり銘柄数 128(寄与度+1825.63)
値下がり銘柄数 97(寄与度-546.70)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 31570　 1940　468.24
＜8035＞　東エレク　　　　　　 69280　 2710　272.53
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 67830　 6770　158.86
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5922　 171　137.57
＜4062＞　イビデン　　　　　　 19195　 1780　119.34
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　5022　 350　 70.40
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　 13440　 1695　 56.82
＜6981＞　村田製作所　　　　　　8665　 664　 53.42
＜6762＞　TDK　　　　　　　　3172　 99　 49.78
＜6954＞　ファナック　　　　　　7042　 266　 44.58
＜5802＞　住友電気工業　　　　　2559　 222.5　 29.83
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　3777　 111　 29.77
＜6920＞　レーザーテック　　　 44890　 2220　 29.77
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 70810　 3970　 26.62
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　4875　 211　 21.22
<7735>　SCREEN　　　　　17480　 500　 13.41
<5706>　三井金属鉱業　　　　 34980　 3690　 12.37
<6723>　ルネサスエレクトロニ　4380　 345　 11.57
<4063>　信越化　　　　　　　　7270　 65　 10.89
<5801>　古河電気工業　　　　　3720　 301　 10.09


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 78110　 -2730 -219.64
＜6098＞　リクルートHD　　　　 12255　 -665　-66.88
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2821　 -60.5　-24.34
＜4543＞　テルモ　　　　　　　　2178　 -62.5　-16.76
＜7832＞　バンナムHD　　　　　 4060　 -127　-12.77
<4385>　メルカリ　　　　　　　4298　 -269　 -9.02
<6532>　ベイカレント　　　　　6203　 -254　 -8.51
<9843>　ニトリHD　　　　　　2369.5　 -90.5　 -7.58
<9735>　セコム　　　　　　　　6637　 -98　 -6.57
<4307>　野村総合研究所　　　　4913　 -192　 -6.44
<2413>　エムスリー　　　　　　1831　 -76.5　 -6.15
<7453>　良品計画　　　　　　　4153　 -91　 -6.10
<4568>　第一三共　　　　　　2755.5　 -59.5　 -5.98
<4911>　資生堂　　　　　　　　3066　 -147　 -4.93
<4503>　アステラス製薬　　　2167.5　 -29　 -4.86
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3430　 -28　 -4.69
<8233>　高島屋　　　　　　　　2388　-138.5　 -4.64
<3092>　ZOZO　　　　　　　 1122　 -45.5　 -4.58
<4519>　中外製薬　　　　　　　7352　 -45　 -4.53
<4324>　電通グループ　　　　　3336　 -129　 -4.32《CS》

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