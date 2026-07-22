*12:34JST 日経平均は大幅続伸、アドバンテストが1銘柄で約468円分押し上げ

22日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり128銘柄、値下がり97銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。1278.93円高の67511.12円（出来高概算9億7547万株）で前場の取引を終えている。

前日21日の米国株式市場は反発。ダウ平均は385.38ドル高の52224.64ドル、ナスダックは329.14ポイント高の25837.21で取引を終了した。人工知能（AI）関連企業の回復や主要企業決算が好感され、寄り付き後、上昇。トランプ大統領が対イラン攻撃継続、拡大する意向を示し原油や長期金利が上昇したが、ハイテクの回復が相殺し、相場は終日堅調に推移した。

米株式市場の動向を横目に、22日の日経平均は217.08円高の66449.27円と続伸して取引を開始した。寄り付き後は、AI関連企業の回復を背景とした米ハイテク株高の流れを引き継ぎ、指数寄与度の大きい値がさ半導体株に買いが集中した。朝方に上げ幅を広げて67000円台を回復、その後は高値圏で推移した。韓国総合株価指数（KOSPI）の上昇が支えとなった一方で、戻り待ちの売りも出やすかった。

個別では、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、太陽誘電＜6976＞、村田製＜6981＞、TDK＜6762＞、ファナック＜6954＞、京セラ＜6971＞、住友電＜5802＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、三菱商＜8058＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、バンナムHD＜7832＞、メルカリ<4385>、ベイカレント<6532>、ニトリHD<9843>、セコム<9735>、野村総合研究所<4307>、第一三共<4568>、エムスリー<2413>、良品計画<7453>、資生堂<4911>、高島屋<8233>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、電気機器、ガラス・土石製品などが上昇した一方で、サービス業、小売業、陸運業などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約468円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、キオクシアHD＜285A＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、太陽誘電＜6976＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約219円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、バンナムHD＜7832＞、メルカリ<4385>、ベイカレント<6532>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 67511.12(+1278.93)

値上がり銘柄数 128(寄与度+1825.63)

値下がり銘柄数 97(寄与度-546.70)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 31570 1940 468.24

＜8035＞ 東エレク 69280 2710 272.53

＜285A＞ キオクシアHD 67830 6770 158.86

＜9984＞ ソフトバンクG 5922 171 137.57

＜4062＞ イビデン 19195 1780 119.34

＜5803＞ フジクラ 5022 350 70.40

＜6976＞ 太陽誘電 13440 1695 56.82

＜6981＞ 村田製作所 8665 664 53.42

＜6762＞ TDK 3172 99 49.78

＜6954＞ ファナック 7042 266 44.58

＜5802＞ 住友電気工業 2559 222.5 29.83

＜6971＞ 京セラ 3777 111 29.77

＜6920＞ レーザーテック 44890 2220 29.77

＜6146＞ ディスコ 70810 3970 26.62

＜8058＞ 三菱商事 4875 211 21.22

<7735> SCREEN 17480 500 13.41

<5706> 三井金属鉱業 34980 3690 12.37

<6723> ルネサスエレクトロニ 4380 345 11.57

<4063> 信越化 7270 65 10.89

<5801> 古河電気工業 3720 301 10.09



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 78110 -2730 -219.64

＜6098＞ リクルートHD 12255 -665 -66.88

＜9433＞ KDDI 2821 -60.5 -24.34

＜4543＞ テルモ 2178 -62.5 -16.76

＜7832＞ バンナムHD 4060 -127 -12.77

<4385> メルカリ 4298 -269 -9.02

<6532> ベイカレント 6203 -254 -8.51

<9843> ニトリHD 2369.5 -90.5 -7.58

<9735> セコム 6637 -98 -6.57

<4307> 野村総合研究所 4913 -192 -6.44

<2413> エムスリー 1831 -76.5 -6.15

<7453> 良品計画 4153 -91 -6.10

<4568> 第一三共 2755.5 -59.5 -5.98

<4911> 資生堂 3066 -147 -4.93

<4503> アステラス製薬 2167.5 -29 -4.86

<6758> ソニーG 3430 -28 -4.69

<8233> 高島屋 2388 -138.5 -4.64

<3092> ZOZO 1122 -45.5 -4.58

<4519> 中外製薬 7352 -45 -4.53

<4324> 電通グループ 3336 -129 -4.32《CS》