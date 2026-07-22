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出来高変化率ランキング（10時台）～アイサンテクノロ、令和AHなどがランクイン

2026年7月22日 10:39

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記事提供元：フィスコ

*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アイサンテクノロ、令和AHなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月22日　10:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1625＞ NF電機精　　　　 6109 　66317.8　 212.8% 0.0296%
＜2524＞ NZAMTPX　　　96348 　68613.842　 208.25% 0.0084%
＜296A＞ 令和AH　　　　　　1174000 　177764.84　 180.65% 0.0221%
＜6200＞ インソース　　　　　1750700 　233187.62　 177.72% 0.1172%
＜5367＞ ニッカトー　　　　　739300 　312599.72　 127.29% 0.1203%
＜2393＞ 日本ケア　　　　　　64800 　80381.7　 122.05% -0.0596%
＜554A＞ バトンズ　　　　　　29200 　17966.24　 87.47% 0.0889%
＜3864＞ 三菱紙　　　　　　　649900 　305416.06　 81.58% -0.0717%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　46203 　46092.563　 38.04% 0.002%
＜6659＞ メディアリンク　　　6027000 　234304.12　 37.56% -0.0185%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　10349 　102498.763　 34.78% 0.0045%
＜1693＞ 銅ETF　　　　　　8960 　57110.9　 33.49% 0.0186%
＜3480＞ J．S．B．　　　　81500 　470266.6　 32.71% 0.0022%
＜4667＞ アイサンテクノロ　　62700 　82594.78　 31.81% -0.0748%
＜2556＞ OneJリート　　　151000 　231159.699　 23.6% -0.001%
＜9274＞ KPPGHD　　　　263200 　239609.32　 23.35% 0.0335%
＜1623＞ NF鉄鋼非　　　　　3891 　231206.878　 17.96% 0.055%
＜9304＞ 渋沢倉　　　　　　　444100 　768687.8　 17.8% -0.1137%
＜1699＞ NF原油先　　　　　726380 　697003.656　 17.66% 0.02%
＜5816＞ オーナンバ　　　　　45800 　59408.42　 15.09% 0.0172%
<163A> 半導体　　　　　　　19269 　305844.513　 14.75% 0.0229%
<1456> iF225ベア　　　179372 　189600.193　 14.28% -0.0173%
<4025> 多木化　　　　　　　30600 　129064.2　 13.43% 0.1047%
<2354> YEDIGIT　　　2925900 　2710033.84　 12.64% -0.0213%
<7752> リコー　　　　　　　3479700 　4423312.4　 11.89% 0.0202%
<238A> 米債25H　　　　　446010 　56399.596　 9.9% -0.0064%
<9629> ピーシーエー　　　　57800 　69885　 8.25% -0.0335%
<354A> iF高配50　　　　88149 　225978.6　 1.24% 0.0106%
<2237> iF500ダ　　　　8727 　19581.94　 -0.64% 0.0034%
<2841> iFナス100H　　17726 　30690.298　 -4.92% 0.0072%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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