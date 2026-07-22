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出来高変化率ランキング（10時台）～アイサンテクノロ、令和AHなどがランクイン
*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アイサンテクノロ、令和AHなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月22日 10:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1625＞ NF電機精 6109 66317.8 212.8% 0.0296%
＜2524＞ NZAMTPX 96348 68613.842 208.25% 0.0084%
＜296A＞ 令和AH 1174000 177764.84 180.65% 0.0221%
＜6200＞ インソース 1750700 233187.62 177.72% 0.1172%
＜5367＞ ニッカトー 739300 312599.72 127.29% 0.1203%
＜2393＞ 日本ケア 64800 80381.7 122.05% -0.0596%
＜554A＞ バトンズ 29200 17966.24 87.47% 0.0889%
＜3864＞ 三菱紙 649900 305416.06 81.58% -0.0717%
＜2236＞ GXUS配貴 46203 46092.563 38.04% 0.002%
＜6659＞ メディアリンク 6027000 234304.12 37.56% -0.0185%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 10349 102498.763 34.78% 0.0045%
＜1693＞ 銅ETF 8960 57110.9 33.49% 0.0186%
＜3480＞ J．S．B． 81500 470266.6 32.71% 0.0022%
＜4667＞ アイサンテクノロ 62700 82594.78 31.81% -0.0748%
＜2556＞ OneJリート 151000 231159.699 23.6% -0.001%
＜9274＞ KPPGHD 263200 239609.32 23.35% 0.0335%
＜1623＞ NF鉄鋼非 3891 231206.878 17.96% 0.055%
＜9304＞ 渋沢倉 444100 768687.8 17.8% -0.1137%
＜1699＞ NF原油先 726380 697003.656 17.66% 0.02%
＜5816＞ オーナンバ 45800 59408.42 15.09% 0.0172%
<163A> 半導体 19269 305844.513 14.75% 0.0229%
<1456> iF225ベア 179372 189600.193 14.28% -0.0173%
<4025> 多木化 30600 129064.2 13.43% 0.1047%
<2354> YEDIGIT 2925900 2710033.84 12.64% -0.0213%
<7752> リコー 3479700 4423312.4 11.89% 0.0202%
<238A> 米債25H 446010 56399.596 9.9% -0.0064%
<9629> ピーシーエー 57800 69885 8.25% -0.0335%
<354A> iF高配50 88149 225978.6 1.24% 0.0106%
<2237> iF500ダ 8727 19581.94 -0.64% 0.0034%
<2841> iFナス100H 17726 30690.298 -4.92% 0.0072%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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