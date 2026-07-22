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出来高変化率ランキング（9時台）～半導体、ニッカトーなどがランクイン

2026年7月22日 09:58

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記事提供元：フィスコ

*09:58JST 出来高変化率ランキング（9時台）～半導体、ニッカトーなどがランクイン
半導体＜163A＞がランクイン（9時42分時点）。大幅続伸。正式名称は、半導体フォーカス 日本株（ネットリターン）ETN。ドイツのSTOXX社と三菱UFJ信託銀行が共同で開発した「iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス（ネットリターン）」との連動を目指すETN（指標連動証券）。昨日の米株市場で半導体関連株が買われた流れを受け、本日の東京市場でも半導体関連株が物色されており、これを映した動きとなっている。


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月22日　9:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1625＞ NF電機精　　　　 6095 　66317.8　 212.53% 0.0307%
＜2524＞ NZAM TPX　　72677 　68613.842　 173.95% 0.0074%
＜6200＞ インソース　　　　　1558600 　233187.62　 163.23% 0.1188%
＜6360＞ 東自機　　　　　　　2700 　6275.4　 130.05% 0.0325%
＜5367＞ ニッカトー　　　　　639700 　312599.72　 109.53% 0.1402%
＜2393＞ 日本ケア　　　　　　58300 　80381.7　 108.83% -0.0745%
＜3864＞ 三菱紙　　　　　　　601200 　305416.06　 72.77% -0.0734%
＜554A＞ バトンズ　　　　　　24300 　17966.24　 66.15% 0.082%
＜8127＞ ヤマトインタ　　　　7100 　2414.12　 52.2% 0.0016%
＜8996＞ ハウスフリダム　　　3300 　1774.38　 46.46% -0.0078%
＜6568＞ 神戸天然　　　　　　4800 　5293.92　 43.26% 0.0087%
＜7975＞ リヒトラブ　　　　　2100 　1911.8　 41.86% -0.0009%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　46183 　46092.563　 38% 0.002%
＜6488＞ ヨシタケ　　　　　　6500 　4444.08　 32.97% 0.002%
＜3480＞ J．S．B．　　　　75500 　470266.6　 25.4% 0.0033%
＜8225＞ タカチホ　　　　　　100 　204.4　 24.12% -0.016%
＜2556＞ OneJリート　　　151000 　231159.699　 23.6% -0.001%
＜4667＞ アイサンテクノロ　　55200 　82594.78　 19.83% -0.0738%
＜6286＞ 靜甲　　　　　　　　4800 　5300.2　 19.05% -0.0065%
<5816> オーナンバ　　　　　45800 　59408.42　 15.09% 0.0172%
<1699> NF原油先　　　　　681180 　697003.656　 11.98% 0.0149%
<1456> iF225ベア　　　171311 　189600.193　 10.28% -0.0205%
<7175> 今村証券　　　　　　17900 　22559.1　 9.5% -0.0178%
<1623> NF鉄鋼非　　　　　3515 　231206.878　 8.94% 0.055%
<7752> リコー　　　　　　　3316200 　4423312.4　 7.72% 0.0186%
<6444> サンデン　　　　　　66400 　8994.46　 6.09% 0%
＜163A＞ 半導体　　　　　　　17022 　305844.513　 4.13% 0.0298%
<238A> 米債25H　　　　　409680 　56399.596　 2.8% -0.0048%
<9274> KPPGHD　　　　207500 　239609.32　 2.55% 0.0186%
<9271> 和心　　　　　　　　13300 　12525.1　 2.48% 0.0616%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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