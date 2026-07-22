*09:58JST 出来高変化率ランキング（9時台）～半導体、ニッカトーなどがランクイン

半導体＜163A＞がランクイン（9時42分時点）。大幅続伸。正式名称は、半導体フォーカス 日本株（ネットリターン）ETN。ドイツのSTOXX社と三菱UFJ信託銀行が共同で開発した「iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス（ネットリターン）」との連動を目指すETN（指標連動証券）。昨日の米株市場で半導体関連株が買われた流れを受け、本日の東京市場でも半導体関連株が物色されており、これを映した動きとなっている。



※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月22日 9:42 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1625＞ NF電機精 6095 66317.8 212.53% 0.0307%

＜2524＞ NZAM TPX 72677 68613.842 173.95% 0.0074%

＜6200＞ インソース 1558600 233187.62 163.23% 0.1188%

＜6360＞ 東自機 2700 6275.4 130.05% 0.0325%

＜5367＞ ニッカトー 639700 312599.72 109.53% 0.1402%

＜2393＞ 日本ケア 58300 80381.7 108.83% -0.0745%

＜3864＞ 三菱紙 601200 305416.06 72.77% -0.0734%

＜554A＞ バトンズ 24300 17966.24 66.15% 0.082%

＜8127＞ ヤマトインタ 7100 2414.12 52.2% 0.0016%

＜8996＞ ハウスフリダム 3300 1774.38 46.46% -0.0078%

＜6568＞ 神戸天然 4800 5293.92 43.26% 0.0087%

＜7975＞ リヒトラブ 2100 1911.8 41.86% -0.0009%

＜2236＞ GXUS配貴 46183 46092.563 38% 0.002%

＜6488＞ ヨシタケ 6500 4444.08 32.97% 0.002%

＜3480＞ J．S．B． 75500 470266.6 25.4% 0.0033%

＜8225＞ タカチホ 100 204.4 24.12% -0.016%

＜2556＞ OneJリート 151000 231159.699 23.6% -0.001%

＜4667＞ アイサンテクノロ 55200 82594.78 19.83% -0.0738%

＜6286＞ 靜甲 4800 5300.2 19.05% -0.0065%

<5816> オーナンバ 45800 59408.42 15.09% 0.0172%

<1699> NF原油先 681180 697003.656 11.98% 0.0149%

<1456> iF225ベア 171311 189600.193 10.28% -0.0205%

<7175> 今村証券 17900 22559.1 9.5% -0.0178%

<1623> NF鉄鋼非 3515 231206.878 8.94% 0.055%

<7752> リコー 3316200 4423312.4 7.72% 0.0186%

<6444> サンデン 66400 8994.46 6.09% 0%

＜163A＞ 半導体 17022 305844.513 4.13% 0.0298%

<238A> 米債25H 409680 56399.596 2.8% -0.0048%

<9274> KPPGHD 207500 239609.32 2.55% 0.0186%

<9271> 和心 13300 12525.1 2.48% 0.0616%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》