*09:56JST L is B---現場AI機能「directアシスタント」の先行トライアル提供開始

L is B＜145A＞は21日、現場向けビジネスチャット「direct／ダイレクト」から直接呼び出せる現場AI機能「directアシスタント」を開発し、2026年秋の正式リリースに先がけて先行トライアルの提供を開始したと発表した。

「directアシスタント」は、「direct」のトーク画面からワンタップで利用できるAIアシスタントで、アプリを切り替えることなく質問への回答、文書作成、翻訳などを支援する機能。AIMS（AIマネジメントシステム）に準拠したセキュアな環境で提供し、日常業務の効率化を支援する。

本機能の特徴は、「direct」内に蓄積された過去のトーク情報をAIが活用できる点にある。現場では作業手順やトラブル発生時の対処方法など、有益な情報が日々のトーク上で共有されている一方、チャットの特性上、必要な情報を探し出すことに時間がかかる課題があった。

「directアシスタント」は、蓄積された大量のトーク情報をAIが検索・解析・要約し、必要な回答を提示する。過去のやり取りを読み返す手間を削減し、現場で蓄積されたナレッジを組織全体で活用できる環境の実現を目指す。《KT》