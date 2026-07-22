*09:35JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比2075円高の67185円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル163.18円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、みずほFG＜8316＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比2075円高の67185円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は385.38ドル高の52224.64ドル、ナスダックは329.14ポイント高の25837.21で取引を終了した。人工知能（AI）関連企業の回復や主要企業決算が好感され、寄り付き後、上昇。トランプ大統領が対イラン攻撃継続、拡大する意向を示し原油や長期金利が上昇したが、ハイテクの回復が相殺し、相場は終日堅調に推移し、終了した。

21日のニューヨーク外為市場でドル・円は162円70銭から163円24銭まで上昇し、163円23銭で引けた。米イランの軍事衝突10日目に入ったことに加え、トランプ大統領が攻撃をさらに強化する可能性を警告したため原油価格が上昇。インフレ懸念も強まり年内の利上げを織り込むドル買いに拍車がかかった。原油ショックが日本経済に影響を与えるとの懸念に円売りも強まった。ユーロ・ドルは1.1420ドルから1.1399ドルまで下落し、1.1400ドルで引けた。

NY原油先物9月限は続伸（NYMEX原油9月限終値：84.33 ↑1.85）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋1.85ドル（＋2.24％）の84.33ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（21日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4243 399 10.

38

7203 (TM.N) アイシン精機 15.14 2471 177.5 7.

74

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5029 324 6.

89

「ADR下落率上位5銘柄」（21日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2395 -355 -12.

91

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.90 946 -20 -2.

07



■そのたADR（21日）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.14 0.00 2471 177.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.35 0.32 6813 7

9

8035 (TOELY) 住友商事 9.71 0.34 1584 10.

5

6758 (SONY.N) TDK 19.07 0.61 3112 3

9

9432 (NTTYY) KDDI 17.67 -0.02 2883 1.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.90 -0.05 946 -2

0

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.60 0.40 4830 3

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.16 1.06 5927 17

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -1.69 5029 32

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.34 0.09 7291 8

6

8001 (ITOCY) 丸紅 32.18 1.17 525

6

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.36 0.52 8453 15

1

8031 (MITSY) 東京エレク 209.15 7.34 68258 168

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 0.00 13054 13

4

4568 (DSNKY) 第一三共 17.52 0.20 2859 4

4

9433 (KDDIY) 関西電力 7.21 0.03 2353 -2.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.99 0.17 978 -968.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 29.10 0.40 1583 8.

5

7267 (HMC.N) スズキ 50.54 -0.42 2062 1

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.66 0.09 6416 -

9

6902 (DNZOY) ファナック 20.91 0.37 6824 4

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.84 0.27 7454 5

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.67 -0.15 2720 -1

5

8411 (MFG.N) オリックス 40.41 2.11 6594 9

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.09 -0.04 24624 10

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.23 0.18 5623 6

8

7741 (HOCPY) キヤノン 27.82 0.19 4540 4

0

6503 (MIELY) 三菱電機 69.34 2.31 5657 6

6

6981 (MRAAY) 日東電工 20.36 0.38 3322 3

8

7751 (CAJPY) 任天堂 10.57 -0.38 6899 -9

4

6273 (SMCAY) SMC 21.85 0.35 71310 85

0

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.12 0.05 336 3.

7

6146 (DSCSY) ディスコ 41.80 1.40 68209 136

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.71 -0.09 2074

0

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.50 1.86 4814 15

0

6702 (FJTSY) 富士通 20.18 -0.14 3293 -1

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.63 0.08 3796 1

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.90 -1.74 2431 12.

5

8002 (MARUY) 三井物産 598.40 17.65 4882 5

8

6723 (RNECY) ルネサス 12.76 0.75 4164 12

9

6954 (FANUY) 京セラ 22.69 0.65 3703 3

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 23.18 0.74 1891 13.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 26.26 0.70 4285 3

3

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.80 0.90 6495 7

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.27 0.11 3678

7

6594 (NJDCY) 日本電産 3.77 -0.04 2461 -

6

6857 (ATEYY) シスメックス 9.82 -0.20 1602

0

4543 (TRUMY) テルモ 13.76 -0.23 2245 4.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.51 0.36 1878 3

1

（時価総額上位50位、1ドル163.18円換

算）《AN》