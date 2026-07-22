*09:31JST 中部鋼鈑株式会社×著名投資家DAIBOUCHOU氏対談動画文字起こし（1）

中部鋼鈑＜5461＞

■冒頭のあいさつ

▲フィスコ 高井

皆様、こんにちは。フィスコマーケットレポーターの高井ひろえです。今回は、中部鋼鈑株式会社 取締役経営企画部長 中尾 聡様にご登壇いただき、著名投資家DAIBOUCHOUさんから気になる質問をぶつけていただきます。それでは、本日登壇いただく、中尾様、DAIBOUCHOUさんをご紹介させていただきます。まずは、中部鋼鈑株式会社 中尾 聡様です。よろしくお願い致します。

■中部鋼鈑 中尾様

こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。

▲フィスコ 高井

中尾様は、1992年に株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）へ入行、金融機関において証券部門・管理部門の要職を歴任されたのち、2020年に中部鋼鈑株式会社へ入社。2023年からは取締役経営企画部長として経営戦略・資本政策の立案・実行を推進されています。

続いて、著名投資家のDAIBOUCHOUさんです。よろしくお願いいたします。

●DAIBOUCHOU

こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。

▲フィスコ 高井

DAIBOUCHOUさんは、200万円の元手を一時10億円に乗せた実績を持つ著名な個人投資家です。2000年5月に株式投資開始し、ITバブル崩壊時の暴落を資産バリュー株で回避し、不動産株への逆張り投資で2004年10月に資産1.5億円を達成。リーマンショックでその大半を失うという壮絶な経験をされました。しかし、そこから独自の『超分散投資』へとスタイルを昇華させ、再び資産10億円の大台へと返り咲き、X（旧twitter）のフォロワーは14万人を超えています。

中尾様、DAIBOUCHOUさん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは、まず中尾様より企業説明をお願いできますでしょうか。

DAIBOUCHOUさんも、気になる点があれば随時ご質問ください。どうぞよろしくお願いいたします。



■企業説明

■中部鋼鈑 中尾様

それでは、資料に沿ってご説明します。

まず、資料の2ページをご覧ください。弊社の概要をまとめています。弊社は名古屋市中川区に位置しており、JR名古屋駅から少し南へ進んだ場所にあります。写真の通り、住宅地の中にある鉄鋼メーカーです。スクラップを溶かして鉄を再生する「電炉法」と呼ばれる手法を用いており、鉄鋼製品の中でも「厚板」と呼ばれる品種を製造しています。

続きまして、資料の3ページをご覧ください。

弊社は昨年、創業75周年を迎えました。長らく名古屋証券取引所に単独上場していましたが、2022年12月に東京証券取引所プライム市場にも上場し、現在は重複上場という形をとっています。

次のページをご覧ください。こちらは、弊社のビジネスモデルをご説明したものです。電炉法とは、工場や建物の解体時などに発生する鉄スクラップを材料にするため、新たな資源を消費しない環境に優しい資源リサイクルモデルです。一方で、この事業には莫大な設備投資、熟練の技術と労働者、そして製品販売や原料購入に関わる広範なネットワークという3つの要素が必要です。そのため、新規参入のハードルが極めて高い事業であると言うことができます。

続きまして、5ページをご覧ください。こちらは、弊社が製造している「厚板」について説明したものです。

厚板とは、厚さ6ミリ以上の板状の鉄鋼製品を指します。これらを加工し、様々な用途に使用していただいています。ビジネス環境においては、先ほど申し上げた通り参入障壁が極めて高いため、現状、国内では高炉の3社、および電炉の3社による市場の寡占化が進んでいる状況です。下側には、弊社の鋼材の使用例をお示ししています。

左からショベルカー、フォークリフト、3つ目は鉄道の台車周辺に使われています。その隣が産業機械、右の2つはビルです。ビル以外でも、工場や建物一般に使用されています。また、写真はございませんが、船舶や橋といった土木製品にいたるまで、幅広く使われているものです。

続く6ページをご覧ください。先ほど申し上げた鉄鋼の生産方法には、大きく分けて2つのプロセスがあります。

1つはいわゆる「高炉法」と呼ばれるものです。鉄鉱石とコークス（石炭）から鉄を作るやり方です。もう1つが、弊社で採用している、鉄スクラップを電気で溶かして鉄を作る「電炉法」です。高炉法は一般的に大量生産に向いている一方で、一度稼働すると簡単に止められないという難点があります。一方で電炉法は、稼働のオンとオフが比較的容易であるため、少量多品種、オーダーメイドの生産に向いているという特徴があります。

また、両者の決定的な違いとして二酸化炭素の排出量が挙げられます。これらは明らかに違っており、一般的に電炉法の排出量は高炉法の約4分の1と言われています。

中部鋼鈑株式会社×著名投資家DAIBOUCHOU氏対談動画文字起こし（2）に続く《MY》