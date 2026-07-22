ミヨシ油脂、投資有価証券売却益5億4100万円計上へ、政策保有株見直し

■上場有価証券3銘柄を7～8月に売却、26年12月期業績予想に織り込み済み

ミヨシ油脂<4404>(東証スタンダード)は7月21日、保有する投資有価証券の一部を売却し、投資有価証券売却益5億4100万円を特別利益に計上する見込みと発表した。同日開催の取締役会で売却を決議した。

売却対象は同社が保有する上場有価証券3銘柄で、売却時期は2026年7月から8月を予定する。政策保有株式の見直しを通じた資本効率向上と企業価値向上が目的。

売却益5億4100万円は2026年12月期第3四半期連結会計期間に特別利益として計上する予定。2月13日に公表した2026年12月期連結業績予想には織り込み済みとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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