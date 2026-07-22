カルナバイオ、monzosertibがFDAオーファンドラッグ指定、急性骨髄性白血病対象

■CDC7阻害剤の臨床開発を推進、MDアンダーソンがんセンターと三剤併用療法

カルナバイオサイエンス<4572>(東証グロース)は7月21日、CDC7阻害剤「monzosertib(AS-0141)」が、急性骨髄性白血病(AML)を対象として米国食品医薬品局(FDA)のオーファンドラッグ指定(ODD)を取得したと発表した。

monzosertibは同社が創製した高選択的CDC7阻害剤で、特定の遺伝子変異やシグナル伝達経路に依存しない治療アプローチとして開発中。現在、米国テキサス大学MDアンダーソンがんセンターと協力し、再発または難治性AML患者を対象にアザシチジン、ベネトクラクスとの三剤併用療法の開発を進めている。

FDAのオーファンドラッグ指定により、開発相談機会の充実、承認申請費用の減免、承認後の市場独占権などの優遇措置を受けられる。2026年12月期の連結業績予想への影響はないとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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