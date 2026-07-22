*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、シュッピン、令和AHなど

銘柄名<コード>21日終値⇒前日比

水戸証＜8622＞ 753 +40

第1四半期決算速報値発表。営業利益は前年同期比8.3倍の見込み。

今村証券＜7175＞ 1629 +134

第1四半期決算速報値発表。営業利益は前年同期比4.0倍の見込み。

精工技研＜6834＞ 19990 +1060

1株を5株に分割。

アストマックス＜7162＞ 276 +21

系統用蓄電池事業の事業権利等と不動産譲渡。

27年3月期第2四半期に約6.50億円の営業利益を計上。

アルインコ＜5933＞ 1094 +33

第1四半期営業利益21.6％増。

令和AH＜296A＞ 901 +150

第1四半期営業利益51.2％増。

シュッピン＜3179＞ 1234 +138

一部月刊紙報道を思惑材料視。

キオクシアHD＜285A＞ 61060 +8950

サムスン電子の株価上昇など受けリバウンド。

あいちFG＜7389＞ 1824 +137

21日は銀行株が全面高の展開に。

資生堂＜4911＞ 3213 +153

ディフェンシブへの資金シフトの流れ継続か。

インフォマート＜2492＞ 531 +42

オアシスの大量保有をあらためて材料視か。

IHI＜7013＞ 2780 +113.5

29年度以降株主還元拡大フェーズとの一部特集記事も。

沖電気工業＜6703＞ 3280 +220

目立った材料ないが防衛関連として押し目買いか。

滋賀銀行＜8366＞ 2697 +155

地銀株で強い動きが目立つ。

豊田通商＜8015＞ 6504 +428

特に材料もなくショートカバー優勢など需給要因か。

東邦銀行＜8346＞ 868 +55

利上げ期待など根強いか、地銀株の一角が上昇。

住友金属鉱山＜5713＞ 7317 +523

金相場の底打ち期待なども強まるか。

INPEX＜1605＞ 3580 +179

中東情勢緊迫化によるNY原油相場の上昇で。

SUMCO＜3436＞ 3900 -14

先週末にかけての大幅安で追随売り優勢。

日本ケミコン＜6997＞ 3100 -60

MLCC関連は全般に低調推移。

ローツェ<6323> 4343 -60

半導体製造装置も上値重いもの目立つ。《CS》