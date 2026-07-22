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前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、シュッピン、令和AHなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、シュッピン、令和AHなど
銘柄名<コード>21日終値⇒前日比
水戸証＜8622＞ 753 +40
第1四半期決算速報値発表。営業利益は前年同期比8.3倍の見込み。
今村証券＜7175＞ 1629 +134
第1四半期決算速報値発表。営業利益は前年同期比4.0倍の見込み。
精工技研＜6834＞ 19990 +1060
1株を5株に分割。
アストマックス＜7162＞ 276 +21
系統用蓄電池事業の事業権利等と不動産譲渡。
27年3月期第2四半期に約6.50億円の営業利益を計上。
アルインコ＜5933＞ 1094 +33
第1四半期営業利益21.6％増。
令和AH＜296A＞ 901 +150
第1四半期営業利益51.2％増。
シュッピン＜3179＞ 1234 +138
一部月刊紙報道を思惑材料視。
キオクシアHD＜285A＞ 61060 +8950
サムスン電子の株価上昇など受けリバウンド。
あいちFG＜7389＞ 1824 +137
21日は銀行株が全面高の展開に。
資生堂＜4911＞ 3213 +153
ディフェンシブへの資金シフトの流れ継続か。
インフォマート＜2492＞ 531 +42
オアシスの大量保有をあらためて材料視か。
IHI＜7013＞ 2780 +113.5
29年度以降株主還元拡大フェーズとの一部特集記事も。
沖電気工業＜6703＞ 3280 +220
目立った材料ないが防衛関連として押し目買いか。
滋賀銀行＜8366＞ 2697 +155
地銀株で強い動きが目立つ。
豊田通商＜8015＞ 6504 +428
特に材料もなくショートカバー優勢など需給要因か。
東邦銀行＜8346＞ 868 +55
利上げ期待など根強いか、地銀株の一角が上昇。
住友金属鉱山＜5713＞ 7317 +523
金相場の底打ち期待なども強まるか。
INPEX＜1605＞ 3580 +179
中東情勢緊迫化によるNY原油相場の上昇で。
SUMCO＜3436＞ 3900 -14
先週末にかけての大幅安で追随売り優勢。
日本ケミコン＜6997＞ 3100 -60
MLCC関連は全般に低調推移。
ローツェ<6323> 4343 -60
半導体製造装置も上値重いもの目立つ。《CS》
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