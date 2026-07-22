東邦化学工業、投資有価証券売却益5億8800万円を特別利益に計上

■上場有価証券1銘柄を売却、27年3月期業績予想は他要因含め精査中

東邦化学工業<4409>(東証スタンダード)は7月21日、保有する上場有価証券1銘柄の売却に伴い、投資有価証券売却益5億8800万円を特別利益に計上すると発表した。売却日は7月17日。

同社は6月25日の取締役会で保有する投資有価証券の一部売却を決議しており、今回、取引を実行した。売却益は2027年3月期第2四半期連結会計期間に特別利益として計上する予定。

2027年3月期の第2四半期累計連結業績予想と通期連結業績予想については、他の要因を含め現在精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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