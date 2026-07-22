パス、東京医科大学とステム細胞培養技術を共同研究、新規培養装置の開発へ

■子会社RMDCが細胞培養装置を最適化、研究期間は2027年6月末まで

パス<3840>(東証スタンダード)は7月21日、連結子会社RMDCが東京医科大学医学総合研究所の落谷孝広特任教授と「再生医療に用いるステム細胞培養技術の開発に関する研究」で共同研究契約を締結したと発表した。契約締結日は同日、研究期間は2026年7月1日から2027年6月30日まで。

RMDCと東京医科大学は、培養液やペプチドなど培養条件に関する共同研究を進めてきた。今回は連携をハードウェア領域へ広げ、効率的なステム細胞培養による細胞治療や、医薬品としての細胞外小胞(エクソソーム)製造に必要となる新規培養装置の開発を目的とする。落谷教授のステム細胞・細胞外小胞に関する知見を生かし、RMDCが提供する細胞培養装置の最適化を共同で進める。

研究場所は東京医科大学医学総合研究所とRMDC兵庫CPF(細胞培養加工施設)。共同研究で得られる培養上清などの権利は、原則として双方の貢献度に応じた共有等とする。2027年3月期の連結業績への影響は軽微と見込んでいる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（２）――異色投資は企業価値を高めるか（2026/7/11）

・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（１）――系統用蓄電所に広がる成長機会（2026/7/10）

・【ＡＩデータセンター投資】半導体株調整後の新テーマ、データセクションの大型ＧＰＵ投資に注目（2026/7/8）

・ＳＯＸ急落後も相場は崩れず、ＴＯＰＩＸ最高値が映す物色の広がり（2026/7/6）

