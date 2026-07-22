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パス、東京医科大学とステム細胞培養技術を共同研究、新規培養装置の開発へ

2026年7月22日 07:17

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■子会社RMDCが細胞培養装置を最適化、研究期間は2027年6月末まで

　パス<3840>(東証スタンダード)は7月21日、連結子会社RMDCが東京医科大学医学総合研究所の落谷孝広特任教授と「再生医療に用いるステム細胞培養技術の開発に関する研究」で共同研究契約を締結したと発表した。契約締結日は同日、研究期間は2026年7月1日から2027年6月30日まで。

　RMDCと東京医科大学は、培養液やペプチドなど培養条件に関する共同研究を進めてきた。今回は連携をハードウェア領域へ広げ、効率的なステム細胞培養による細胞治療や、医薬品としての細胞外小胞(エクソソーム)製造に必要となる新規培養装置の開発を目的とする。落谷教授のステム細胞・細胞外小胞に関する知見を生かし、RMDCが提供する細胞培養装置の最適化を共同で進める。

　研究場所は東京医科大学医学総合研究所とRMDC兵庫CPF(細胞培養加工施設)。共同研究で得られる培養上清などの権利は、原則として双方の貢献度に応じた共有等とする。2027年3月期の連結業績への影響は軽微と見込んでいる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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