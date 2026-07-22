シグマクシスHD、投資有価証券売却益5億2800万円計上へ、投資先上場で

■アイ・グリッド・ソリューションズ株を売出し、27年3月期予想に織り込み済み

シグマクシス・ホールディングス<6088>(東証プライム)は7月21日、2027年3月期決算で投資有価証券売却益5億2800万円を特別利益に計上する見込みと発表した。

投資先のアイ・グリッド・ソリューションズが東京証券取引所グロース市場への新規上場を承認され、同社が保有する普通株式を売り出す予定。7月17日に売出価格が決定したことに伴い、売却益を算定した。

売却益は2027年3月期第2四半期(中間期)決算で特別利益として計上する見込み。同件は2027年3月期連結業績予想に織り込み済みで、現時点で業績予想の修正はない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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