関連記事
シグマクシスHD、投資有価証券売却益5億2800万円計上へ、投資先上場で
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■アイ・グリッド・ソリューションズ株を売出し、27年3月期予想に織り込み済み
シグマクシス・ホールディングス<6088>(東証プライム)は7月21日、2027年3月期決算で投資有価証券売却益5億2800万円を特別利益に計上する見込みと発表した。
投資先のアイ・グリッド・ソリューションズが東京証券取引所グロース市場への新規上場を承認され、同社が保有する普通株式を売り出す予定。7月17日に売出価格が決定したことに伴い、売却益を算定した。
売却益は2027年3月期第2四半期(中間期)決算で特別利益として計上する見込み。同件は2027年3月期連結業績予想に織り込み済みで、現時点で業績予想の修正はない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
【関連記事・情報】
・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（２）――異色投資は企業価値を高めるか（2026/7/11）
・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（１）――系統用蓄電所に広がる成長機会（2026/7/10）
・【ＡＩデータセンター投資】半導体株調整後の新テーマ、データセクションの大型ＧＰＵ投資に注目（2026/7/8）
・ＳＯＸ急落後も相場は崩れず、ＴＯＰＩＸ最高値が映す物色の広がり（2026/7/6）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク