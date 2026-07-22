ADRバイオメディカルHD、中計で28年度売上高40.6億円・営業利益24.7億円へ

■26年度に黒字化計画、セルーション・エリートを10月上市し今期50台導入へ

ADRバイオメディカルホールディングス<3750>(東証スタンダード)は7月21日、2027年3月期から2029年3月期までの3カ年中期経営計画を策定したと発表した。2026年度(2027年3月期)は売上高7.5億円、営業利益0.3億円で黒字化を計画し、2028年度(2029年3月期)には売上高40.6億円、営業利益24.7億円を目指す。

計画期間を「Regeneration(再生)フェーズ」と位置づけ、脂肪組織由来再生(幹)細胞を基盤とする事業モデル確立を進める。主力の「セルーション・エリート」を2026年10月1日に上市予定で、初期20台を確実に稼働させたうえで、今期中にレンタル・リース合計50台の導入を目指す。

収益モデルは機器直販、レンタル・リース、メーカーサポート、ディスポーザブル製品販売の4本柱。導入施設の増加に伴う継続収益を積み上げるストック型モデルを構築し、2028年度の営業利益率61%、当期純利益24.6億円を計画する。

また、男性腹圧性尿失禁向けセルーションセルセラピーキットSUIの保険適用を目指すほか、ネオセラ事業やサウジアラビア、中国での海外展開も視野に入れる。ただし海外展開は中計数値には織り込んでいない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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