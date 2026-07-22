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ジィ・シィ企画、4億6300万円の大型受注、キャッシュレス決済端末をリプレイス
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■売上計上は27年6月期、8月公表予定の業績予想に織り込む方針
ジィ・シィ企画<4073>(東証グロース)は7月21日、取引先から4億6300万円の大型案件を受注したと発表した。受注内容はキャッシュレス決済端末等のリプレイス。
同社はクレジットカードなどのキャッシュレス決済システムを手がけており、今回の大型受注は2027年6月期に売上計上する予定。
受注による業績への影響は、2026年8月に公表予定の2027年6月期業績予想に織り込む方針としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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