湖北工業、東証プライム市場への区分変更を申請、7月17日付

■2月から上場準備を推進、変更の可否と時期は東証の審査を経て決定

湖北工業<6524>(東証スタンダード)は7月21日、東京証券取引所プライム市場への市場区分変更申請を7月17日付で行ったと発表した。6月30日の取締役会で申請を決議していた。

同社は2月12日にプライム市場への株式上場準備の開始を公表し、市場区分変更申請に向けた準備を進めてきた。今回、準備が整ったことから東京証券取引所に申請した。

市場区分変更の可否と時期は、東京証券取引所による審査を経て決定されるため、現時点では確定していない。今後、開示すべき事項が発生した場合は速やかに公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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