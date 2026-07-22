レントラックス、6月売上高39億6000万円、前年同月比11.6倍

■取扱高は66億6800万円で前年比147.6%増、子会社化効果も反映

レントラックス<6045>(東証グロース)は7月21日、2027年3月期6月度の月次売上高等を発表した。6月の連結売上高は39億6000万円で前年同月比1057.1%増、取扱高は66億6800万円で同147.6%増となった。

4～6月累計の売上高は118億1100万円で前年同期比1060.3%増、取扱高は204億6900万円で同143.9%増。2026年2月に子会社化した井嶋金銀工業を2027年3月期から連結損益計算書に含めており、貴金属リユース・加工・精錬事業の実績も反映されている。

同社は成果報酬型広告サービスや運用型広告代行、中古建設機械マーケットプレイスなどを展開する。6月末のパートナーサイト運営者数は6万5828人で前月比244人増。なお、一部取引は2025年10月から総額計上に変更しており、前年との単純比較には会計処理変更の影響を含む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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