MFS、INVASE事業を完全子会社へ承継、不動産投資機能を集約

■10月1日付で吸収分割、意思決定迅速化と経営資源の最適配分を図る

MFS<196A>(東証グロース)は7月21日、オンライン不動産投資サービス「INVASE」事業を完全子会社のコンドミニアム・アセットマネジメントへ吸収分割で承継させると発表した。効力発生日は10月1日を予定する。

MFSはオンライン住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」と「INVASE」を運営し、子会社はINVASEの一環として投資用不動産の売買仲介を担っている。今回の再編でグループ内に分散する不動産投資関連機能を子会社へ集約し、意思決定の迅速化、経営資源の最適配分、事業運営の効率化を図る。

分割対象事業の2025年6月期売上高は3億3300万5000円で、MFS売上高の14.4%。完全子会社への承継のため対価の割当てや交付は行わず、資本金の増減もない。連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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