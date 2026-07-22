enish、暗号資産の株主優待制度を導入、総額1000万円相当を抽選で贈呈

■500株以上保有株主が対象、ビットコインとソラナを計580人に予定

enish<3667>(東証スタンダード)は7月21日、株主優待制度の導入を決議したと発表した。2026年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された500株以上保有の株主を対象に、抽選で総額1000万円相当の暗号資産を贈呈する。

優待は10万円相当を20人、5万円相当を60人、1万円相当を500人の計580人に贈呈する。暗号資産はビットコイン(BTC)とソラナ(SOL)を予定し、それぞれ総額500万円相当とする。進呈時期は2027年5月頃を予定。

同社はアクティブ・トレジャリー事業を推進しており、株主に暗号資産に触れる機会を提供して事業戦略への理解促進を図る。参加方法や申込方法などの詳細は決定次第公表する。2026年12月期の業績への影響は軽微と見込んでいる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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