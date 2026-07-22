ナ・ホンジン監督の新作SFスリラー『HOPE』、韓国で歴史的ロケットスタート　公開5日で動員200万人突破

『チェイサー』や『哭声／コクソン』で知られるナ・ホンジン監督の最新作『HOPE（原題：호프）』が、韓国で驚異的なロケットスタートを切った。7月15日の公開からわずか5日間で累計観客動員数200万人を突破し、2026年に公開された韓国映画として最速の記録を樹立している。総製作費約4,600万ドル（約74億5,200万円、1ドル=162円換算）を投じた本作は、配信プラットフォームに依存しない新たな映画ビジネスモデルの成否を占う試金石としても注目を集めている。

■週末の興行収入シェア66%超、2026年最速で動員200万人突破

7月20日に52歳の誕生日を迎えたナ・ホンジン監督に、待望のエイリアン・クリーチャー・スリラー『HOPE』が確かなプレゼントをもたらした。韓国映画振興委員会（KOBIS）の発表によると、同作は7月17〜19日の週末3日間で、韓国国内の総興行収入の66.62%を占め、わずか3日間で1,130万ドル（約18億3,060万円）の興行収入と150万4,019人の観客動員を記録した。日曜日の午後までに、累計観客動員数は200万人を突破。これは、歴史上最も高い興行収入を記録した韓国映画を含め、2026年に韓国で公開されたどの作品よりも速いペースである。

5月に開催されたカンヌ国際映画祭で批評家の評価が分かれ、ナ・ホンジン監督が持ち味である心理的な緻密さをスペクタクルと引き換えに犠牲にしたのではないかという議論を呼んだ本作だが、韓国国内市場は極めてシンプルで明確な支持を示した。

■5日間で動員200万人、この数字が意味するもの

『HOPE』は7月15日（水曜日）、韓国の制憲節の祝日を控えた週末に合わせて公開され、初日だけで33万3,918人の動員を記録した。これは2026年に公開された韓国映画として最大の初日動員数である。ナ監督のこれまでの自己最高記録だった2016年の『哭声／コクソン』（初日約31万人）を上回るスタートとなった。

この5日間のペースは、最終的に1,690万人を動員して韓国映画史上最高の興行収入を記録した『The King's Warden（原題）』が200万人に達した速度よりも速い。また、5月に公開され、7月時点で今年2位のヒット作となっていたヨン・サンホ監督の『Colony（原題）』が公開5日目の夜に200万人を突破したペースをも上回っている。月曜日の朝（7月20日）時点で、累計興行収入は1,600万ドル（約25億9,200万円）、累計動員数は212万9,723人に達した。

これらの数字を読み解くには、背景にある文脈が重要となる。韓国政府は7月8日、映画割引クーポンの第2弾として、全国の映画観客に向けて1枚あたり約3.90ドル（約630円、6,000ウォン）に相当するクーポンを計205万枚配布した。このクーポンが週末の韓国映画市場全体を押し上げた側面はあるが、その中で『HOPE』が66.62%という圧倒的なシェアを獲得した事実は揺るがない。政府の割引効果で2位となったハリウッドアニメ『Minions & Monsters（原題）』の週末3日間の動員数は30万8,576人で、『HOPE』の5分の1以下にとどまっている。

■製作費4,600万ドルがもたらす韓国映画界へのインパクト

『HOPE』の製作費は約4,600万ドル（約74億5,200万円、約700億ウォン）と報じられており、これは韓国映画史上最大の規模である。この巨額の予算は、単なる芸術的な挑戦にとどまらず、構造的な挑戦でもある。従来の韓国ジャンル映画は、国際映画祭での評価を背景に、配信プラットフォームへのライセンス売却によって巨額の製作費を回収する経済モデルに依存してきた。Netflixなどのプラットフォームは、劇場公開だけでは採算が取れない野心的な韓国作品のセーフティネットとなってきた。

しかし『HOPE』は、国内劇場公開の成績が判明する前に、世界約200地域への強力な事前販売（プレセール）を背景に資金調達と配給を決定した。2019年以降の『パラサイト 半地下の家族』を含むすべてのパルムドール受賞作を配給してきたNEONが北米配給権を獲得し、2026年9月9日の劇場公開を決定している。また、MUBIがラテンアメリカ、ドイツ、オーストリア、スイス、イタリア、スペイン、トルコでの配給権を獲得した。

韓国の劇場だけで5日間に1,600万ドル（約25億9,200万円）を売り上げた今回の結果は、韓国語のジャンル映画が、ハリウッド並みの製作費を投じても、欧米スタジオとの共同製作や配信プラットフォームを主要な資金源とすることなく、劇場公開だけで十分なリターンを生み出せることを証明している。これはパルムドールへのノミネートとは異なる意味を持つ。

この規模を実現するための制作陣も豪華である。撮影は『パラサイト』『バーニング 劇場版』、そしてナ監督の『哭声／コクソン』を手がけたホン・ギョンピョ。音楽はジョーダン・ピール監督の『ゲット・アウト』『アス』『NOPE／ノープ』で知られるマイケル・アベルズ。エイリアンは、マイケル・ファスベンダー、アカデミー賞受賞のアリシア・ヴィキャンデル、テイラー・ラッセル、キャメロン・ブリトンらがモーションキャプチャーとデジタル変換で演じ、本作のために独自のエイリアン言語も開発された。撮影は韓国とルーマニアで行われ、エイリアンの登場シーンはレテザト国立公園の森林で撮影された。

■VFXを巡る批評家の二分と、観客の熱い議論

韓国公開前の批評は、アクション演出への絶賛と、VFXへの批判という明確な対立軸に分かれていた。5月17日のカンヌ国際映画祭でのプレミア上映では、7分間のスタンディングオベーションを浴びた。ハリウッド・レポーター誌はアクションシーンを「確かなジャンル映画の巨匠による、アクセル全開の素晴らしい体験」と称賛。RogerEbert.comのロバート・ダニエルズ氏は「息をのむような映画的技量と風刺的なキャラクター描写の間を行き来する、大胆で刺激的、かつ確かな映画製作」と評した。一方で、IndieWire誌は前半のクリーチャー効果を「近年の記憶の中で最悪のVFX」と酷評し、複数の批評家がカンヌの締め切りに間に合わせるためにポストプロダクションを急いだのではないかと推測した。

ナ・ホンジン監督もこの課題を認めている。カンヌ後に、映画祭での上映後もVFXのブラッシュアップを続けたことを公に認めた。7月15日に公開された韓国劇場版には、カンヌ上映版にはなかった改善が施されているとみられる。9月9日公開の北米版では、さらに変更が加えられる可能性がある。

コリア・ヘラルド紙は月曜朝、「誰もが『HOPE』について語っているが、意見が一致している人はいないようだ」と報じ、観客の間で異例の激しい議論が巻き起こっていると伝えた。下品なユーモアとグロテスクなクリーチャー描写、オーケストラの壮大なスペクタクルとブラックコメディが同居する本作のトーンは、予測不能で刺激的と捉える層と、一貫性がないと捉える層に二分されている。これは2016年の『哭声／コクソン』の際にも見られたパターン。当初は星1つの低評価や途中退場が報じられたものの、目撃したものを議論したいという欲求から観客の足は途絶えず、最終的に690万人を動員した。

■20年に及ぶナ・ホンジン監督のプロジェクト、地球規模への拡大

『HOPE』の公開が興行成績以上に重要である理由は、ナ監督のこれまでのキャリア（4作品）と比較すると見えてくる。ナ・ホンジン監督（1974年7月20日生まれ、韓国芸術総合学校卒）は、約20年間にわたり、規模を拡大しながら同じ構造的テーマを追求してきた。

『チェイサー』（2008年）では、知ることと行動することのギャップを埋められない社会の機能不全が連続殺人鬼の犯行を許す姿を描き、その年の韓国映画で3位のヒットを記録。『哀しき獣』（2010年）では、犯罪ネットワークにおける意図の誤読が連鎖し、誰も意図しなかった致命的な結末を招く様子を描いた。そして『哭声／コクソン』（2016年）では、韓国の田舎町が曖昧な超自然的存在を排他主義と民間信仰のフィルターを通して解釈し、ナ監督が意図的に解釈の余地を残した結末へと至る。同作は5,100万ドル（約82億6,200万円）以上の興行収入を記録した。

『HOPE』は、この構造を文明規模で行っている。韓国の非武装地帯（DMZ）に近い沿岸の村が、墜落した宇宙船の近くでエイリアンと遭遇する。DMZという設定は偶然ではない。1953年の朝鮮戦争休戦協定によって設置され、70年以上維持されてきたこの地帯は、正体不明のものを「侵入」として扱うよう訓練されたコミュニティを生み出してきた。数十年に及ぶ義務兵役、北朝鮮のスパイ通報インフラ、および軍事化された国境との近さは、地域の住民に対し、最も正確なプロトコルではなく、最も迅速に利用可能なプロトコルで未知のものに対処するよう条件付けている。NEONのプレス資料に掲載されたナ監督の言葉はが的確だ。「世界のすべての悲劇は誤解から生じる」。

エイリアンが敵対的な偵察員だったのか、それとも脅威と誤解された非攻撃的な存在だったのかという、本作の中心的な解釈の曖昧さは、ナ監督が決断できなかったからではない。映画が検証する認識論的な問題は、暴力が動くスピードにおいては真に解決不可能だからである。明確な答えを求める観客は、劇中の村人たちが武器を持って行う認知的要求を、自らの座席で再現していることになる。

エイリアン役に欧米の俳優（ファスベンダー、ヴィキャンデル、ラッセル、ブリトン）を起用し、デジタル効果で原型を留めない姿に変貌させた決定は、韓国の観客と北米の観客で異なる文化的解釈を生むだろう。ナ監督の前作『哭声／コクソン』では、韓国のコミュニティの恐怖の中心に日本人の余所者を配置した。本作では、未知の顔がヨーロッパやアメリカの特徴を持ち、非人間的に描かれている。映画はその意味を解決しない。装置を構築し、それを提示しているのだ。

■続編の脚本は執筆済み、監督にはさらなる構想も

カンヌでのプレミア上映翌朝の記者会見で、ナ監督はすでに続編の脚本を書き終えていることを明らかにした。「すでに執筆済みのストーリーと脚本があり、撮影したいと思っている。機会があれば、ぜひ続編を作りたい」と通訳を介して語り、ロイター通信もこの発言を独自に確認している。以前の報道では、ナ監督が『HOPE』を三部作、あるいはそれ以上に拡張可能なプロジェクトとして構想していることが示唆されていた。

続編が実現するかどうかは、9月9日の北米公開の成否に大きく依存する。『HOPE』の韓国国内での成功は意義深いものの、同規模の続編を単独で資金調達するには不十分であり、北米および国際市場での劇場成績が、NEONとPlus M Entertainmentが投資を正当化できるかどうかの決定打となる。カンヌでのスタンディングオベーションと韓国でのボックスオフィス実績は、そのための強力な足がかりを築いた。9月の公開がその試金石となる。

■注目ポイントQ&A

●『HOPE』は日本や米国でいつ公開されますか？

北米では2026年9月9日にNEONの配給で劇場公開される予定です。日本での公開スケジュールや配信開始日は現時点で発表されていません。

●『HOPE』の製作費や技術的な特徴は何ですか？

韓国映画史上最高額となる約4,600万ドル（約74億5,200万円）の製作費が投じられています。技術面では、エイリアンをCGだけで作成するのではない手法を採用。マイケル・ファスベンダーやアリシア・ヴィキャンデルなどの実力派俳優がモーションキャプチャーで演じ、独自のエイリアン言語も開発されました。

●続編の制作は決定していますか？

正式な制作決定は発表されていませんが、ナ・ホンジン監督はすでに続編の脚本を書き終えていることを明かしています。今後の北米や国際市場での興行成績が、続編制作のグリーンライト（ゴーサイン）が出るかどうかの決定的な要因になるとみられます。

元記事: Na Hong-jin’s Hope Pulls 66% of Korea Box Office: Monster Thriller Crosses 2 Million Tickets