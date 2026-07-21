ロッキード・マーティンが低価格版パトリオット「PAC-3 ACE」を発表、ドローン迎撃のコスト課題に対応

ロッキード・マーティンは、既存モデルの半額以下となる新型パトリオット迎撃ミサイル「PAC-3 ACE」を発表した。ドローンや巡航ミサイルなど安価な脅威に対する防空コストの課題軽減を狙う。ただし、生産開始は2029年後半と見込まれており、現在のウクライナや欧州の切迫した需要に即座に応えるものではない。

■ウクライナでの迎撃ミサイル枯渇とコストの壁

西側諸国で最も高性能な防空迎撃ミサイルが今月、ウクライナで枯渇した。キーウは7月1日頃に最後のパトリオットPAC-3を撃ち尽くし、7月6日にロシアが首都に向けて30発近くの弾道ミサイルを発射した際、それを阻止する手段は何も残されていなかった。キーウでは少なくとも15人が死亡した。ウクライナ空軍のユーリー・イグナット報道官（大佐）は、飛来する弾道ミサイルに対抗する手段がウクライナに欠けていたことを確認した。こうした背景の中、ロッキード・マーティンは月曜日（7月20日）に開幕した2026年ファーンボロー国際航空ショーにおいて、部分的な解決策と位置づける新型パトリオット迎撃ミサイル「PAC-3 ACE（Adapted Capability Effector）」を発表した。同社によれば、現在のPAC-3 MSE（Missile Segment Enhancement）の1発あたりのコストの半分以下になるという。

米陸軍の予算文書によると、PAC-3 MSEのコストは1発あたり約400万ドル（約6億4800万円、1ドル=162円換算）だ。この価格では、敵が約3万5000ドル（約567万円）で製造したシャヘド級ドローンに向けて1発発射すると、攻撃側が費やす1ドルに対して防衛側が100ドル以上を消費することになる。PAC-3 ACEの想定価格である200万ドル（約3億2400万円）未満という設定は、このギャップをある程度縮めるものの、十分とは言えない。この点については後述する。

PAC-3 MSEの設計の系譜は、1991年の湾岸戦争で米軍が得た教訓に遡る。当時、爆風破片弾頭を使用するPAC-2迎撃ミサイルは、イラクのスカッドミサイルに対して不十分であることが判明した。PAC-3は爆風破片方式から運動エネルギーによる直撃破壊（ヒット・トゥ・キル）方式に変更され、迎撃ミサイルが脅威の近くで爆発するのではなく、物理的に衝突するようになった。

■わずか6週間で枯渇した西側諸国の備蓄

現代の防空における計算の厳しさは、2月28日に始まり約39日間続いた米国とイスラエルによる対イラン作戦「エピック・フューリー作戦」で明白になった。ペイン研究所の分析によると、最初の16日間だけで米軍は推定402発のパトリオット迎撃ミサイルを発射した。39日間の作戦全体で、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、カタール、イスラエルのパトリオット備蓄の合計は約86%減少した。戦略国際問題研究所（CSIS）の推計では、この作戦中に1060発から1430発のパトリオット迎撃ミサイルが消費された。これは米国の戦前の総備蓄量のほぼ半分に相当する数字だ。

ロッキード・マーティンが2025年通年で生産したPAC-3 MSE迎撃ミサイルは約620発だった。この数字は、いかなる分析よりも補充の問題を浮き彫りにしている。2026年1月、同社は年間生産量を約600発から2030年までに年産2000発へと拡大する枠組み合意に署名した。しかし、新規生産分はすでに割り当てが決まっている。今後数年間、アーカンソー州カムデンの組立ラインから出荷されるすべてのPAC-3 MSEは、実質的に米中央軍（CENTCOM）の備蓄再構築とインド太平洋地域の抑止力に充てられる。ウクライナや欧州の大部分は、これらの優先事項が満たされた後の残りを受け取ることになるが、最近ではその残りは全くない状態だ。

順番待ちは長くなっている。専門家の評価によれば、2026年初頭にパトリオットの商業発注を行ったとしても、納入は約2031年まで見込めないという。

■PAC-3 ACEの仕組みとトレードオフ

MSEは、より強力なロケットモーターと、姿勢制御セクション（ACS）と呼ばれる重要なサブシステムを追加した。これはノーズコーンの後方に配置された横推力ノズルの集合体で、ガスの噴射によって土壇場での軌道修正を行い、機動する弾道ミサイルの脅威を迎撃できるようにするものだ。

PAC-3 ACEは、MSEの火器管制ソフトウェア、中央フィン、そしてパトリオット兵器システムやノースロップ・グラマンの統合戦闘指揮システム（IBCS）との統合を維持している。しかし、ファーンボローで公開されたコンセプト画像からは、姿勢制御セクションそのものが欠落しているように見える。防衛専門誌Calibre Defenceによるこの分析が正しければ、ACEは、終末段階で急旋回や回避行動をとる弾道ミサイルに対してMSEを有効にしている精密な機動性を犠牲にすることで、低コストを実現していることになる。

このトレードオフが、ACEの脅威対象範囲を決定づけている。すなわち、巡航ミサイル、推進に大気中の酸素に依存するドローンなどの大気吸い込み式（エアブリージング）の脅威、そして複雑な終末機動を行わない近・短距離弾道ミサイルである。終末段階の機動によってすでにウクライナの防空網を圧迫しているロシアのイスカンデルM弾道ミサイルは、ACEではなく引き続きMSEの担当領域となるだろう。ロッキードは、ACEの正確な価格、MSEとの具体的な技術的違い、あるいはどの欧州企業と共同開発を行うかについては明らかにしていない。

ACEが対応する統合戦闘指揮システム（IBCS）については、別途解説する価値がある。このシステムは、陸軍が「任意のセンサー、最適なシューター」と呼ぶドクトリンを実装している。これにより、PAC-3 ACEはパトリオット中隊独自のレーダーだけでなく、ネットワーク化された防空アーキテクチャ内のあらゆるセンサーから指示を受けることができ、各交戦において最適な位置にあるシューターが割り当てられる。

ロッキード・マーティンのミサイル・火器管制部門プレジデントであるティム・ケイヒル氏は、同社の発表の中で「米国および同盟国の戦闘員は、実戦で証明され、かつ予算に見合ったソリューションを必要としている。PAC-3 ACEは、PAC-3 MSEの比類なき性能を基盤とすることで、まさにそれを実現する」と述べている。同社によると、初期生産は36ヶ月以内に行われる見込みであり、最初の納入は2029年中頃から後半になるという。

■欧州市場へのアピールと海軍への展開

ロッキードがACEのデビューの場としてファーンボロー航空ショーを選んだのは意図的だ。欧州各国政府は冷戦後最大の再軍備の波の真っ只中にあり、ロシアのウクライナ侵攻に対応した国防費の増額により、何年も受け取ることができないパトリオット迎撃ミサイルを求める国々の巨大な順番待ちの列ができている。

欧州のパートナーとの共同開発および製造は、同時に複数の目的を果たす。欧州の防衛産業企業が自国軍に必要なミサイルの生産に参加できるようになることで、政治的摩擦が軽減され、欧州の買い手にとってサプライチェーンが短縮される。また、ロッキードの製造拠点が多様化し、全体の生産量を加速させることにもつながる。この産業戦略は、今年のファーンボローで見られるロッキードのより広範なパターンと一致している。同社は7月7日、ドイツで陸軍戦術ミサイルシステム（ATACMS）を生産するため、ラインメタルとの覚書を発表している。

2026年4月に米海軍がPAC-3 MSEをイージス戦闘システムに統合する決定を下したこと（これにより海軍は同じ迎撃ミサイルの艦載発射型を得る）は、新たな側面を加えている。最終的に海軍用途に適応可能な低コストのACEが登場すれば、複数領域にわたって弾薬庫の深さ（迎撃可能数）を拡大することになるだろう。

■より安価な代替手段との位置づけ

低コストの迎撃という課題を追求しているのはロッキードだけではない。ACEは、米国防総省が明確に奨励している競争の激しい分野に参入することになる。

米ミサイル防衛局（MDA）は2025年8月に「NOBLE（Nimble Options for Buying Layered Effects）」プログラムを開始し、既存の契約企業だけでなく非伝統的な防衛企業も惹きつけるよう設計された募集を通じて、1発あたり75万ドル（約1億2150万円、ACEの予想コストの約3分の1）未満の迎撃ミサイルを求めている。米陸軍は7月7日に「xTech|Apex Intercept」コンペティションを開始し（ホワイトペーパーの提出期限は7月24日）、最終的に1発あたり100万ドル（約1億6200万円）を大きく下回る価格設定が可能なスタートアップ企業からの完全な迎撃ソリューションやサブシステムをターゲットにしている。

ダニエル・ドリスコル陸軍長官は当初、迎撃ミサイル1発あたりのコスト目標を25万ドル（約4050万円）に設定していたが、その後、この数字は絶対的な上限というよりは制約条件であるとし、より高価なソリューションであってもそれが正解であると証明されれば陸軍は受け入れると述べている。ドリスコル長官は、これらの安価な選択肢は既存の高度な防空システムを置き換えることを「意図したものではない」とし、あくまで補完するものであると明言している。ACEはまさにそのドクトリンの枠組みに収まるものだ。

防衛計画立案者たちが描く新たな階層型アーキテクチャは、概ね次のようなものだ。ローエンドの最も安価で低速な脅威には指向性エネルギー兵器や電子戦、中程度の脅威にはACEクラスやNOBLEクラスの新たな低コスト運動エネルギー迎撃ミサイル、そして最も要求の厳しい機動弾道ミサイルには高価なヒット・トゥ・キル方式のMSEを温存する。ウクライナのスタートアップ企業Fire PointとドイツのHensoldtは、弾道ミサイルの問題に特化した新たな迎撃ミサイルとして、70万ドル（約1億1340万円）の価格帯を目標とする「Freyja」を共同開発している。

2026年4月にPAC-3 MSEの生産を加速させるためにロッキードに授与された47億ドル（約7614億円）の国防総省契約は、この二本立ての戦略を裏付けている。要求の厳しい脅威に対してはプレミアムな迎撃ミサイルを増産しつつ、並行して低コストの選択肢を開発するというものだ。

■半額でも根本的な解決にはならない

PAC-3 ACEについて理解すべき最も重要なことは、それが「何をしないか」である。すなわち、大規模なドローン戦に対する運動エネルギー迎撃の構造的な経済性を解決するものではないということだ。

200万ドル未満のPAC-3 ACEを3万5000ドルのシャヘド級ドローンに向けて発射した場合、依然として防衛側は約50対1の比率で資金を消費することになる。これはMSEがもたらす100対1の比率に比べれば大幅な改善だが、敵がドローンを工業的な規模で製造し、波状攻撃を仕掛けてくる場合、持続可能な交換比率とは言えない。ドローンによる飽和攻撃の経済的論理は、まさに攻撃側が安価な弾薬を使い果たすよりも早く、防衛側が高価な迎撃ミサイルを使い果たすことに依存している。迎撃ミサイルのコストを半分にすることは、防衛側の持久力を延ばすだけで、構造的な結果を変えるものではない。

構造的な結果を変えるのは、運動エネルギーによる迎撃から、事実上限界費用で脅威と交戦できるレーザーや高出力マイクロ波システムなどの指向性エネルギー兵器への移行、あるいは脅威が交戦範囲に到達する前にナビゲーションや制御信号を無効化する電子戦への移行である。陸軍の対ドローンレーザー契約や、Andurilの自律型迎撃ドローン「Roadrunner」、その他の非動的プログラムは、ACEの価格帯では依然として経済的にカバーできないローエンドの脅威層に対処するものだ。

このように理解すれば、PAC-3 ACEの真の戦略的価値は「時間稼ぎ」にある。低コストで弾薬庫の深さを増すことで、非動的な代替手段が実戦配備可能なレベルに成熟するまでの意思決定の猶予を生み出すのだ。それは必要な橋渡し役であり、最終目的地ではない。

■留意点と未解決の疑問

ロッキードは、見出しとなる価格の主張と36ヶ月という生産スケジュール以外、ACEについてほとんど何も明らかにしていない。同社は欧州の産業パートナーの名前を挙げておらず、どのパトリオット運用国が最初の顧客候補であるかも特定しておらず、どのような設計変更がコスト削減をもたらすのかも正確に説明していない。Calibre Defenceのサム・クラニー＝エヴァンス氏は、ファーンボローで公開されたコンセプト画像を分析した結果、姿勢制御セクションが明らかに存在しないことが最も可能性の高い主要な違いであり、それが脅威対象範囲を最も直接的に制限する要因であると指摘している。コスト削減のその他の手段としては、ミサイルの保管寿命の短縮や、シーカーおよびデータリンクのサブシステムの変更などが考えられる。

36ヶ月という初期生産スケジュールにより、最初の納入は2029年中頃から後半になる。このスケジュールは、現在の作戦上の緊急性とはうまく合致しない。ウクライナは今すぐ迎撃ミサイルを必要としており、欧州の最も差し迫った調達期間の大部分は2027年から2028年にかけてである。ACEがその次の危機ではなく、次なる深刻な危機に役立つかどうかは、ロッキードがMSEのソフトウェアスタックを再利用することで開発リスクをどれだけ真に吸収できたか、そして欧州での共同生産協定がどれだけ早く交渉され立ち上げられるかにかかっている。

ロッキードはまた、現実の競争にも直面している。陸軍のxTech|Apexコンペティションは、1発あたり100万ドルを大きく下回る（ACEが落ち着くであろう価格よりもはるかに低い）価格設定が可能な新規参入企業を惹きつけるよう特別に設計されている。陸軍の火器ポートフォリオ取得担当エグゼクティブであるフランク・ロザノ氏は、陸軍の低コスト迎撃ミサイルの取り組みは、「複数の異なる有能かつ手頃な価格の」ソリューションに対して「複数の契約」を生み出すことを意図していると公に述べており、これは暗に既存企業に対する競争を促す表現となっている。

ファーンボロー航空ショーは7月24日（金）まで開催されており、閉幕までにロッキードや競合他社からの追加発表が予想される。

■注目ポイントQ&A

●PAC-3 ACEはPAC-3 MSEと技術的にどう違うのですか？

どちらも同じPAC-3火器管制ソフトウェアを使用し、パトリオット兵器システムや統合戦闘指揮システム（IBCS）と統合されます。MSEには姿勢制御セクション（ACS）が含まれており、機首付近の横方向ガスジェットノズルによって終末段階で鋭い軌道修正を行い、機動する弾道ミサイルの迎撃を可能にしています。防衛専門誌Calibre Defenceの分析によると、ACEのコンセプト画像にはこのセクションがないとみられています。これによりコストは下がりますが、降下中に激しく機動する目標への迎撃能力は低下する可能性があります。どちらのミサイルも爆風破片弾頭ではなく、運動エネルギーによる直撃破壊（ヒット・トゥ・キル）技術を使用しています。ロッキードはコスト削減の具体的な設計変更を公式には確認していません。

●PAC-3 ACEの迎撃ミサイルはいつ実際に利用可能になり、誰が最初に受け取るのですか？

ロッキード・マーティンは、2026年7月20日のファーンボローでの発表から36ヶ月以内に初期生産が開始されると見込んでおり、最初の納入は約2029年中頃から後半になります。同社は、このプログラムが欧米の産業パートナーと共同開発されると述べていますが、パートナー企業名や、どのパトリオット運用国が最初に導入するかは明かしていません。発表日現在、生産されるすべての新しいPAC-3 MSEは、約2029年まで米中央軍（CENTCOM）およびインド太平洋地域の備蓄再構築に割り当てられており、短期的には欧州やウクライナへの補給の余地はほとんどありません。

●PAC-3 ACEはドローンスウォーム（群れ）に対するコスト交換の問題を解決しますか？

構造的な解決にはなりません。1発200万ドル未満と想定されるPAC-3 ACEを3万5000ドルのシャヘド級ドローンに対して発射した場合、依然として防衛側には約50対1のコスト的不利が生じます。これはPAC-3 MSEの100対1の比率よりは改善されていますが、大規模なドローン攻撃に対して運動エネルギーによる迎撃を経済的に持続可能にするには不十分です。ACEは弾薬庫の深さを拡張し時間稼ぎにはなりますが、ドローン飽和攻撃に対する構造的な解決には、1交戦あたりの限界費用で運用できる指向性エネルギー兵器や電子戦への移行が必要です。これらの技術は現在も実戦配備に向けて成熟の途上にあります。

●PAC-3 ACEはPAC-3 MSEを置き換えるのですか？

いいえ。ロッキード・マーティンと米陸軍はともに、ACEをMSEの代替ではなく補完的な位置づけとしています。MSEは、機動する再突入体や長距離迎撃など、最も要求の厳しい弾道ミサイルの脅威に対する主力システムであり続けます。ACEは、巡航ミサイル、ドローン、短・近距離弾道ミサイルなど、備蓄を急速に枯渇させている大量かつ低層の脅威環境に対処するよう設計されています。ダニエル・ドリスコル陸軍長官は、新しい低コストの迎撃ミサイルは高度な防空システムを置き換えることを「意図したものではない」とし、あくまで補完するものであると明言しています。

元記事: Lockheed Debuts PAC-3 ACE: Half-Price Patriot Interceptor Targets Drone Threat Gap