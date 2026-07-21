PayPal取締役会、Stripeらの534億ドル提案を拒否――ステーブルコイン競争で次の一手が焦点に

米決済大手PayPalの取締役会は、Stripeとプライベート・エクイティ（PE）ファンドのAdvent Internationalによる1株60.50ドル（約9,801円）の共同現金買収提案を正式に却下した。関係者によれば、この提案はPayPalを約534億ドル（約8兆6,508億円）と評価するもので、実現すればフィンテック業界で過去最大の買収案件となる。取締役会は提示額が同社を著しく過小評価していると判断し、より高い価格を求める構えで、アナリストの間では最終的な拒否ではなく交渉の始まりと広く受け止められている。

今回の提案が単なるM&Aの駆け引きにとどまらないのは、その背後でステーブルコインをめぐる構造的な競争が同時に進んでいるためである。Stripeが狙っているのは、PayPalの4億3900万アカウントそのものではない。消費者向けステーブルコイン流通網と、そのアカウント群が体現する個人間（P2P）の信頼関係である。AIエージェントがユーザーに代わって自律的に取引し、従来のカード承認ではなくプログラマブルマネーを使う「エージェントコマース」の時代には、ステーブルコインの発行インフラと消費者向けの利用基盤の双方を握る者が、新たな決済レールを支配する可能性がある。Stripeが今動いた理由、そしてPayPal取締役会の交渉余地がカレンダー上の見た目より早く狭まりつつある理由は、そこにある。

取締役会の4日前、Visaは「Visa Stablecoin Platform（VSP）」のベータ版を開始した。銀行、フィンテック企業、暗号資産ネイティブ企業が、Visaの既存の金融機関顧客ネットワークと世界の2億加盟店を通じて、ステーブルコインの発行、償還、保有、移転を行える単一環境を提供するものだ。Stripeの戦略担当者にとって、そのメッセージは明白だった。プログラマブル決済の機関向けレイヤーはすでに取りに行かれている。一方で、PayPalが持つ消費者向けレイヤーは、まだ誰の手にも落ちていない。

■PayPal取締役会が示した3つの反論と、これから始まる交渉

ゴールドマン・サックスとエバーコアの助言を受けるPayPal取締役会は、現在の条件に異議を唱える理由として3つの論点を挙げている。

第1は価格である。取締役会は、1株60.50ドルという提示額は、現経営陣が単独で再建を完遂した場合に創出し得る価値を十分に反映していないと評価している。この提案は、PayPalの7月14日終値47.37ドル（約7,674円）に対して28％のプレミアムを乗せたものだが、その意味はPayPalの将来をどう見るかによって変わる。再建に懐疑的な立場からは、苦境にある企業の低迷した株価に対する28％の上乗せに見える。一方、再建を信じる立場からは、5年前に時価総額3600億ドル（約58兆3,200億円）に達した事業基盤に対する安値の提案に映る。William Blairのシニアアナリスト、アンドリュー・ジェフリー氏も、新CEOが安値提案とみなされ得る条件を受け入れる可能性は低いとする見方を示している。

第2は資金調達である。PYMNTSの報道によれば、買収コンソーシアムはJ.P. MorganとMorgan Stanleyから約500億ドル（約8兆1,000億円）の融資コミットメントを確保している。ただし、この2社は同時に本件でStripeおよびAdvent側のアドバイザーも務めている。PayPal側のアドバイザーが、この二重の役割を単なる手続き上の問題として小さく扱うとは考えにくい。

第3は規制リスクであり、最も長く残る問題になり得る。インターネット加盟店向けに最も広く使われている2つのオンライン決済プラットフォームが統合されれば、年間決済額約3.7兆ドル（約599兆4,000億円）を処理する単一企業が生まれる。この規模の独占禁止法審査は通常18〜24カ月を要し、承認条件として大規模な事業売却を求められる可能性がある。そうした売却の一つ一つが、買収そのものの戦略的な論理を空洞化させるリスクを伴う。

ただし、これらの反論はいずれも扉を閉ざすものではない。アナリストは今回の拒否を最終回答ではなく交渉の初手と読み、取締役会は多くのアナリストが現実的な出発点とみる70ドル（約1万1,340円）近辺の価格を求めているとみている。

■ウォール街の幅広い評価こそが取締役会の交渉力

ウォール街でのPayPalの目標株価は、1株50ドルから115ドル（約8,100円〜1万8,630円）まで幅広い。この差は、同社の将来について意見が割れているというより、どの将来像に価格を付けるかで見方が分かれていることを示している。

みずほ証券とMacquarieはいずれも「中立」評価で目標株価を50ドルとし、買収提案前の株価にほぼプレミアムを付けていない。Cantor Fitzgeraldは目標株価を54ドル（約8,748円）としているが、自社のSOTP（部分和）分析では約70ドルが妥当であることを認めている。Clear Streetは提示額を1ドル上回る61ドル（約9,882円）とし、今回の取締役会を短期的に注目すべき重要な材料と位置付けていた。William Blairのシニアアナリスト、アンドリュー・ジェフリー氏は、60.50ドルは従来型の加盟店決済処理会社と比べれば意味のあるプレミアムだとしつつも、PayPalの新CEOが安値提案とみなされ得る条件を受け入れる可能性は低いと書いている。

PayPal株の保有が知られるマイケル・バーリ氏は、同社の本源的価値を保守的には75〜80ドル（約1万2,150円〜1万2,960円）、基本シナリオでは110〜115ドル（約1万7,820円〜1万8,630円）と推定し、買収を成立させるには100ドル（約1万6,200円）に近づく必要があるとの見方を示した。

投資SNSのStocktwitsでは個人投資家の反応も強い。多くの保有者は80ドル未満の提案を過小評価だと表現し、一部は80ドル未満の取引を不正に近いとまで呼んでいる。こうした見方が取締役会を拘束するわけではない。しかし、短い期限を伴う現金提案があり、まだ対抗買収者が表に現れていない状況で、取締役会が考慮しなければならない株主感情を示している。

■新興企業が先駆者を取り込む構図：10年超の低迷が買収を可能にした

この買収提案の戦略的な計算を理解するには、PayPalが何であり、何になったのかを見なければならない。

PayPalは1990年代後半に創業し、インターネット決済を代表する存在となった。4億3900万を超えるアクティブアカウントを積み上げ、2025年には約1.8兆ドル（約291兆6,000億円）の決済額を処理した。Stripeは2010年、アイルランド出身のパトリック・コリソン氏とジョン・コリソン氏の兄弟によって、開発者ファーストのAPIプラットフォームとして設立された。初期の成長の一部はPayPalの加盟店基盤を攻めることで築かれた。より若く、現在も未公開企業であるStripeが、かつての手本ともいえる企業の買収を試みていることは、この15年で決済業界の勢力図がどれほど変わったかを物語っている。

PayPalの2021年のピークからの落ち込みは急激だった。当時、同社の時価総額は約3600億ドル（約58兆3,200億円）に達していた。Stripe・Adventの提案が公になった時点では、それが約420億ドル（約6兆8,040億円）まで縮小していた。約5年間で88％超の下落であり、成長鈍化、度重なる実行面の失敗、Apple Pay、Google Pay、Klarna、そしてStripe傘下のBraintreeチェックアウト製品からの競争圧力が背景にある。

同社は2026年初めに市場の期待を下回る利益見通しを示し、CEOのAlex Chriss氏に代えて、HP出身のEnrique Lores氏を3月1日付でCEOに迎えた。Lores氏は迅速に事業再編に着手し、2〜3年かけて世界の従業員の約20％、約4,760人を削減する計画を発表した。少なくとも15億ドル（約2,430億円）のグロス・ランレート削減を目標としている。同社は事業を「Checkout Solutions and PayPal」「Consumer Financial Services and Venmo」「Payment Services and Crypto」の3部門に再編した。

再建には初期の兆しが見えるが、まだ脆弱である。2026年第1四半期、トランザクションマージン額は3％増の38.1億ドル（約6,172億円）となり、ウォール街予想の36.7億ドル（約5,945億円）を上回った。しかし、最も利益率が高く、事業基盤の中核であるブランド決済の成長率は2％にとどまった。Citiのアナリストは7月上旬、過去の再建策が同社の根本的な減速を覆せなかったことから、投資家の懐疑姿勢はなお残っていると指摘している。

Stripe自身の成長は、未公開企業であっても今回の買収を財務的に現実的なものにしている。2026年2月の従業員向け株式売却では、Stripeの評価額は1590億ドル（約25兆7,580億円）に達した。前年から約70％上昇した水準である。2025年の総決済額は1.9兆ドル（約307兆8,000億円）で、前年比34％増だった。PayPalへの提案額の約3倍に近い評価額を持つStripeにとって、この買収提案は財務的に成り立つ。

■Stripeが賭けるプログラマブルマネーの次の時代

この買収の最も深い戦略的理由は、Venmoの9000万人のユーザーやBraintreeの加盟店決済額ではない。次世代の商取引を運ぶ決済レールの支配にある。すなわち、人間の消費者がチェックアウトボタンをクリックするのではなく、AIエージェントがユーザーに代わって、プログラム可能でステーブルコイン建てのマネーを使って自律的に取引する時代である。

Stripeは過去2年間、アナリストが「初の完全に垂直統合された民間デジタルドル・スタック」と表現するものを組み上げてきた。そこには、ステーブルコインのオーケストレーションを担うBridge（OCC認可）、レイヤー2ブロックチェーン決済のTempo（毎秒10万件超の取引処理能力）、そしてMastercard、Coinbase、Visa、BlackRockが支援し、2026年6月30日にローンチされたGENIUS Act準拠のコンソーシアム型ステーブルコインOpen USDが含まれる。2026年2月、米通貨監督庁（OCC）はBridgeに対し、連邦認可のナショナル・トラスト・バンクとして設立することを条件付きで承認した。これによりBridgeは、連邦当局の直接監督の下でステーブルコインの発行、デジタル資産の保管、準備金管理を行えるようになる。大手決済処理会社の内部で運営されるステーブルコイン・プラットフォームとしては初の承認である。

一方、Stripe・Bridgeのスタックに欠けているのは、大規模な消費者向けステーブルコインの足場である。PayPalのPYUSDは、Paxos Trust Companyが発行する米ドル建てステーブルコインで、2023年8月に開始され、その後PayPalとVenmoを通じて約70市場に拡大した。主要オンチェーン集計サービスによれば、2026年7月中旬時点のPYUSDの時価総額は約28.5億ドル（約4,617億円）である。ただし、追跡方法には差があり、少なくとも1つの集計サービスは、異なるオンチェーン会計処理を反映して大幅に低い数値を報告している。PYUSDは2026年2月に約42億ドル（約6,804億円）でピークを付け、その後は後退した。

両社が統合すれば、バックエンドにはBridgeの連邦認可を受けた発行・決済インフラ、フロントエンドにはPYUSDの消費者向け流通網を同時に持つことになる。StripeはすでにBase上でx402プロトコルを統合しており、AIエージェントがStripeのインフラを通じ、カード承認フローを発生させずにステーブルコイン決済を自律的に送受信できるようにしている。この構造にPYUSDの70市場にわたる消費者基盤が加われば、規模と垂直統合の面で民間部門に前例のないプログラマブル決済ネットワークが生まれる。

Keefe, Bruyette & WoodsのSanjay Sakhrani氏が7月15日に指摘した戦略的理由もそこにある。同氏は、エージェントコマースの世界ではPayPalの消費者データが独自の優位性になると書いている。TD CowenのBryan Bergin氏も同じ点をより具体的に述べ、PayPalはStripeのワンクリック決済「Link」と消費者ウォレットの拡大を加速させ、AIエージェントが重要な決済起点となる局面に向けて統合プラットフォームを位置付けるとした。

ただし、統合後のスタックには買収側が解かなければならない緊張関係もある。統合企業は、PayPalのPYUSDをBridgeのマルチ・ステーブルコイン・インフラの中でどう扱うかを決める必要がある。PYUSDをデフォルトのステーブルコインとして優遇すれば、競合トークンを使う企業に対する中立的プロバイダーとしてのStripeの立場を損なう可能性がある。一方、PYUSDを多数ある選択肢の一つにすぎないものとして扱えば、PayPal取締役会が発行と準備金の経済性に見込む戦略的価値を制限する可能性がある。PYMNTSもこの点を分析している。

■VisaのVSP開始が示す、取締役会の時間的制約

今回のPayPal取締役会の4日前、Visaが動いた。

Visaの公式発表によれば、Visa Stablecoin Platformは2026年7月16日にベータ版として稼働を始めた。銀行、フィンテック企業、暗号資産ネイティブ企業が、Visaの既存ネットワークに直接組み込まれた単一環境で、ステーブルコインの発行、償還、保有、移転を行えるようにするものだ。VSPは当初、Open Standardコンソーシアムが開発した分散型の米ドル連動ステーブルコインOpen USDをサポートする。これは、Stripeが6月30日に立ち上げを主導したネットワークと同じものである。Bloombergの報道によれば、このプラットフォームにはウォレットインフラ、機関投資家向け財務管理、デュアルコントロールのワークフロー、監査ログ、送金先許可リストが統合されている。

Visaの動きは、PayPalをめぐる話と無関係ではない。プログラマブル決済インフラの機関向けレイヤーが、将来の理論上のどこかの時点ではなく、今まさに構築され、争奪されていることを示している。StripeがPayPalに動いたのは、事前に構築された消費者向けステーブルコイン流通網を、低迷企業の評価額で取得できる機会が、いつまでも開いたままではないと認識したからである。予測市場プラットフォームPolymarketは、2027年までにPayPalが買収される確率を82％としている。

■独占禁止法：取引の形を決める場所

取締役会とStripeが最終的にどの価格で合意するとしても、取引の最終形を決めるのは取締役会室ではなく政府機関である。

StripeとPayPalのBraintree事業は、加盟店チェックアウト層で直接競合している。Braintreeは2025年に総決済額約6000億ドル（約97兆2,000億円）を処理した。これはPayPal全体の決済額の約44％を生み出す一方、粗利益への貢献は約8％にとどまる。その利益率の構造から、Braintreeは中核的な戦略資産というより、規制上の是正措置の対象になりやすい。統合企業の年間決済額は約3.7兆ドル（約599兆4,000億円）に達する。アナリストは、統合後の世界オンライン決済額シェアが65％に近づくと推定しており、この集中度は米連邦取引委員会（FTC）、司法省（DOJ）、欧州の競争当局による同時審査を招く水準である。

記事公開時点で、FTCやDOJから声明は出ていない。現在流通している規制面の見立てはすべてアナリストの予想であり、当局の行動ではない。合意済みの取引がまだ存在しないため、規制手続きは始まっていない。この規模の取引に対する典型的な独占禁止法審査は18〜24カ月かかる。

議論されている最も具体的な是正策は、PayPalのBraintree事業を分離し、Advent Internationalに移管するというものだ。PYMNTSによれば、Adventはその後、自社が保有する加盟店獲得会社Nuveiを含む既存の決済関連投資とBraintreeを組み合わせ、独立した競合決済処理会社を作る可能性がある。TechTimesの報道によれば、Advent Internationalは過去にWorldpayやVantivの取引で独占禁止法上の是正パッケージを成功させた経験があり、規制上の事業分離に関する制度的な経験を持っている。

強制的にBraintreeが分離され、PayPalからBraintreeを外しつつVenmoとPYUSDを残す形になった場合でも、Stripeにとって買収がなお戦略的に意味を持つのか。この問いが、交渉が拘束力ある合意に至るのか、それともStripe側のアドバイザーがどの価格でも独占禁止法リスクに見合わないと判断する高い対案の応酬で崩れるのかを左右する可能性がある。

■7月28日決算：計算を変えるもの

取締役会の交渉力は、PayPalが8日後に発表する内容に直接結び付いている。

2026年第1四半期決算とともに公表されたガイダンスによれば、PayPalは2026年第2四半期について、売上高を1桁台前半の成長、トランザクションマージン額を1桁台前半の減少、非GAAP調整後1株利益を前年同期比で約9％減と見込んでいる。アナリストは第2四半期の1株利益を約1.28ドル（約207円）、前年同期比8.57％減と予想している。売上高予想は約85.2億ドル（約1兆3,802億円）で、2.75％増である。

第2四半期決算がすでに低いこのハードルを上回るか、CEOのEnrique Lores氏がより説得力のある単独再建のシナリオを示せば、取締役会は60.50ドルが同社単独で達成し得る価値を下回ると主張する分析上の根拠を得る。反対に、業績がガイダンス通りかそれを下回るなら、さらなる低迷リスクを取るよりプレミアム付きの提案を受け入れるべきだという論理を拒みにくくなる。

PYMNTSによれば、StripeとAdventは7月末までの合意を目指している。この日程は、取締役会にとって意味のある交渉に入るのか、大幅に高い価格を求めるのか、対抗提案を待つのかを判断する時間が約10日しかないことを意味する。公にはまだ対抗買収者は現れていない。Reutersは、これまで表面化したPayPal買収候補の中で、StripeとAdventが最も真剣な買い手だと伝えている。

この話の出発点となった1株60.50ドルという数字が、最終的な数字になる可能性はほぼない。

■注目ポイントQ&A

●StripeによるPayPal買収は本当に完了するのですか？

まだ取引は確定していません。PayPalの取締役会は1株60.50ドルの提案を正式に拒否し、より高い価格を求めていますが、交渉の扉は閉ざしていません。取締役会は、この提案が示す約530億ドル規模の評価額を大きく上回る価値が同社にはあると示唆しています。William Blairのアナリストは、PayPalの新CEOが安値提案とみなされ得る条件を受け入れる可能性は低いと指摘しています。予測市場では7月中旬時点で、2027年までにPayPalが買収される確率が約82％と織り込まれていましたが、どの価格でも取引が成立する保証はありません。特に、両社を合わせると年間3.7兆ドルの決済額を処理することになるため、独占禁止法上の複雑さが大きな不確実性です。

●買収が成立した場合、PayPalやVenmoのアカウントはどうなりますか？

提案されている構造では、StripeとAdventはPayPalを解体するのではなく、事業を維持する方針です。短期的には、PayPalアカウント、Venmo、Braintree、PYUSDステーブルコインのサービスは継続して運営される見込みです。より大きなリスクは独占禁止法にあります。規制当局は承認条件として、Braintree、Venmo、またはその両方の売却を求める可能性があります。Venmoの強制売却が行われれば、個人間送金に使う数千万人の消費者に直接影響し、VenmoがPayPalから切り離され、別の所有者の下で独立した事業体になる可能性があります。PayPalが現在進めている再編計画に含まれる約4,760人の人員削減は、取引が成立するかどうかにかかわらず進む見通しです。

●ステーブルコインの要素は一般のPayPalユーザーにどう関係しますか？

AIシステムが人間のチェックアウト操作なしにユーザーの代わりに取引するAIエージェント決済の時代には、従来のカードネットワークよりもステーブルコインの決済レールが中心になると見込まれています。ステーブルコインはプログラム可能で、即時決済ができ、人間が開始する購買向けに不正対策やチャージバックの仕組みを備えたカード承認ネットワークと比べて取引コストが極めて低いとされます。Stripeはすでに、OCC認可のナショナル・トラスト・バンクであるBridgeを通じてバックエンドのステーブルコイン発行インフラを持っています。PayPalのPYUSDは、70市場にまたがる消費者向けステーブルコイン流通網をもたらします。統合企業はこのスタックの両側を同時に支配することになり、次世代のAIエージェントによる金融取引が世界経済の中をどう流れるかに対して、単一の民間企業が前例のない構造的影響力を持つ可能性があります。

●独占禁止法当局がBraintreeの売却を求める可能性はありますか。その場合、何が起きますか？

はい。アナリストや規制面の見方では、BraintreeはStripe自身の加盟店向け決済インフラと直接競合するため、最も可能性の高い売却対象とされています。議論されている是正策は、Braintreeを分離してAdvent Internationalに移管し、Adventが保有するNuveiなど既存の決済関連投資と組み合わせることで、加盟店獲得市場に独立した競合企業を残すというものです。Braintreeを失った取引がなおStripeにとって戦略的に意味を持つかどうかは、Venmoの消費者ネットワークとPYUSDのステーブルコイン基盤だけで530億ドル規模の価格に見合うのかにかかっています。この計算こそが、Stripeがまだ提示額の引き上げに踏み切っていない理由を説明している可能性があります。

元記事: PayPal Board Rejects $53B Stripe-Advent Offer: Stablecoin Race Explains Why the Next Move Matters