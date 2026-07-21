*17:29JST 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方は堅調地合い

21日の東京市場でドル・円は切り返し。7月1日に付けた約40年ぶり高値162円84銭が視野に入り、下押し圧力で162円43銭まで下げる場面があった。午後は原油高や米金利高を受けドル買い、日本の骨太方針を受けた円売りで夕方にかけて162円67銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・円は185円40銭から185円83銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1409ドルから1.1427ドルまで上昇した。

・日経平均株価：始値64,544.05円、高値66,232.19円、安値64,203.47円、終値66,232.19円(前日比2,091.07円高)

・17時時点：ドル・円162円60-70銭、ユ-ロ・円185円70-80銭

【要人発言】

・木原官房長官

「金融政策の具体的な手法は日銀に委ねられるべき」

「骨太方針の日銀関連の記述、与党の指摘踏まえ修正」

・城内経済財政相

「日銀の金融政策、自主性に委ねられるとの政府の立場は変わらず」

「骨太脚注の日銀法3条、与党会議での要請を受け止めたもの」

・高市首相

「できるだけ早期に実質1％・名目3％を上回る経済成長を定着させる」

「財政の持続可能性と市場の信任確保に十分配慮した経済財政運営を行う」

【経済指標】

・NZ消費者物価指数(4-6月期)：前年比+4.1％(予想+4.0％、前回+3.1％)《TY》