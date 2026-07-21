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出来高変化率ランキング（14時台）～SRAHD、シュッピンなどがランクイン

2026年7月21日 14:49

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記事提供元：フィスコ

*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～SRAHD、シュッピンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月21日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3179＞ シュッピン　　　　 1003300 　61972.82　 327.48% 0.1231%
＜1473＞ Oneトピクス　　　251170 　146849.308　 299.62% 0.0243%
＜2345＞ HODL1　　　　　3611500 　45802.5　 241.69% 0.2727%
＜3817＞ SRAHD　　　　　110500 　111104.3　 179.89% 0.0298%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　84850 　35105.545　 179.58% -0.0137%
＜280A＞ TMH　　　　　　　323100 　66777　 177.87% -0.0933%
＜6364＞ AIRMAN　　　　158100 　62939.34　 175.66% 0.0685%
＜3544＞ サツドラHD　　　　778600 　252300　 136.89% 0.0286%
＜2090＞ NZAM米7H　　　4229 　4646.688　 120.81% -0.0029%
＜7685＞ BUYSELL　　　727600 　745413.5　 115.03% -0.0176%
＜8141＞ 新光商　　　　　　　313000 　165699.9　 107.23% -0.0149%
＜2641＞ GXGリーダー　　　16071 　24113.791　 103.07% 0%
＜1345＞ 上場Jリート　　　　174097 　114767.152　 91.11% 0.0123%
＜5946＞ 長府製　　　　　　　147000 　131074.8　 89.59% 0.024%
＜2354＞ YEDIGIT　　　3910100 　1731295.12　 87.43% 0.2832%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　　369200 　148996.6　 86.42% 0.099%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　2219 　12950.854　 85.16% -0.0175%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　22134 　125992.783　 83.87% -0.0079%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　10731 　96721.641　 82.6% 0.0091%
＜5834＞ SBIリーシンク　　124200 　150163.5　 76.15% 0.0373%
<2674> ハードオフ　　　　　117000 　166544.66　 73.82% 0.0378%
<3946> トーモク　　　　　　290900 　508940.2　 73.4% 0.0242%
<6535> アイモバイル　　　　923000 　259090.78　 69.31% 0.0322%
<3864> 三菱紙　　　　　　　369000 　224025.2　 68.01% 0.0879%
<2016> iF米710H　　　352 　507.857　 67.99% -0.0033%
<1494> One高配　　　　　4330 　91497.522　 66.67% -0.0031%
<3916> DIT　　　　　　　240800 　125705.12　 64.96% -0.0152%
<1678> NFインド株　　　　832320 　135545.526　 62.74% 0.0034%
<2628> iFSTAR50　　34567 　89287.459　 61.55% 0.059%
<2288> 丸大食　　　　　　　107300 　126984.78　 60.62% 0.0043%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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