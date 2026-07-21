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出来高変化率ランキング（14時台）～SRAHD、シュッピンなどがランクイン
*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～SRAHD、シュッピンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月21日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3179＞ シュッピン 1003300 61972.82 327.48% 0.1231%
＜1473＞ Oneトピクス 251170 146849.308 299.62% 0.0243%
＜2345＞ HODL1 3611500 45802.5 241.69% 0.2727%
＜3817＞ SRAHD 110500 111104.3 179.89% 0.0298%
＜2236＞ GXUS配貴 84850 35105.545 179.58% -0.0137%
＜280A＞ TMH 323100 66777 177.87% -0.0933%
＜6364＞ AIRMAN 158100 62939.34 175.66% 0.0685%
＜3544＞ サツドラHD 778600 252300 136.89% 0.0286%
＜2090＞ NZAM米7H 4229 4646.688 120.81% -0.0029%
＜7685＞ BUYSELL 727600 745413.5 115.03% -0.0176%
＜8141＞ 新光商 313000 165699.9 107.23% -0.0149%
＜2641＞ GXGリーダー 16071 24113.791 103.07% 0%
＜1345＞ 上場Jリート 174097 114767.152 91.11% 0.0123%
＜5946＞ 長府製 147000 131074.8 89.59% 0.024%
＜2354＞ YEDIGIT 3910100 1731295.12 87.43% 0.2832%
＜6433＞ ヒーハイスト 369200 148996.6 86.42% 0.099%
＜2630＞ MXS米株ヘ 2219 12950.854 85.16% -0.0175%
＜2842＞ iFナ100ベ 22134 125992.783 83.87% -0.0079%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 10731 96721.641 82.6% 0.0091%
＜5834＞ SBIリーシンク 124200 150163.5 76.15% 0.0373%
<2674> ハードオフ 117000 166544.66 73.82% 0.0378%
<3946> トーモク 290900 508940.2 73.4% 0.0242%
<6535> アイモバイル 923000 259090.78 69.31% 0.0322%
<3864> 三菱紙 369000 224025.2 68.01% 0.0879%
<2016> iF米710H 352 507.857 67.99% -0.0033%
<1494> One高配 4330 91497.522 66.67% -0.0031%
<3916> DIT 240800 125705.12 64.96% -0.0152%
<1678> NFインド株 832320 135545.526 62.74% 0.0034%
<2628> iFSTAR50 34567 89287.459 61.55% 0.059%
<2288> 丸大食 107300 126984.78 60.62% 0.0043%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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