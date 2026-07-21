*13:44JST はてな---マンガアプリ向けビューワ「GigaViewer for Apps」の導入4例目はコアミックス「ゼノンプラス」

はてな＜3930＞は17日、コアミックス（本社：東京都武蔵野市）が同日公開したマンガアプリ「ゼノンプラス」に同社開発のマンガビューワ「GigaViewer for Apps」が採用され、提供を開始したことを発表した。

マンガアプリ専用ビューワである「GigaViewer for Apps」の導入は「コミックガルド＋」（オーバーラップ・プラス）、「少年ジャンプ＋」（集英社）、「くじらバンチ」（新潮社）に続く4例目となり、コアミックスでの「GigaViewer」導入は、Web版の「ゼノンプラス」に続く2例目となる。

同社は2019年よりコアミックスのWebマンガサイト「ゼノンプラス」（旧名称：ゼノン編集部）への「GigaViewer for Web」の提供を開始し、2022年からはマネタイズ支援にも取り組んできた。

今回のアプリ版「ゼノンプラス」においては、マンガアプリのインストール獲得、作品の読者獲得、サービスグロースを目的に、戦略立案から実施、効果検証までのデジタル広告のあらゆる工程をワンストップで行う支援ソリューションである「Comic Growth powered by GigaViewer」も提供予定である。

同社の持つ、マンガサービスおよびマンガ作品に特化した広告運用とマーケティングノウハウを通じて「ゼノンプラス」の広告効果を最大化するためのコンサルティングと広告運用を行う。同社では引き続き、ビューワやソリューションを通じた出版社向けサービスを強化し、サービス開発とそこで培ったノウハウでサービスの成長に貢献する。《KT》