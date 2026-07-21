*13:21JST AIAIグループ---執行役員向け譲渡制限付株式報酬で新株式発行

AIAIグループ＜6557＞は17日、執行役員に対する譲渡制限付株式報酬として新株式を発行すると発表した。取締役会決議日は2026年7月17日で、企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブ付与と、株価変動によるメリット及びリスクを株主と共有することを目的として実施する。

発行する株式は普通株式5,138株で、払込期日は2026年8月3日、発行価額は1株当たり681円、発行価額の総額は349万8,978円となる。割当対象者は執行役員2名で、対象執行役員に対して金銭報酬債権を付与し、現物出資財産として払い込むことで普通株式を交付する。

今回の譲渡制限付株式報酬では、対象執行役員との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、一定期間、対象株式について譲渡、担保権設定その他の処分を禁止する。譲渡制限期間は2026年8月3日から、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれの地位からも退任・退職する日までとする。期間満了時には、期間中に役職員等の地位にあったことを条件として譲渡制限を解除する。

また、正当な理由によらず退任等をする場合には、同社が対象株式を無償取得するほか、株式は譲渡制限期間中、専用口座で管理される。発行価額については、取締役会決議日の前営業日である2026年7月16日の東京証券取引所における終値681円を基準としており、合理的な価格設定としている。《KT》