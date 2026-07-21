*13:19JST マイクロアド---サイバーエージェント保有株を対象にToSTNeT-3で自己株式取得を実施

マイクロアド＜9553＞は21日、自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT－3)による自己株式の買付けを実施したと発表した。今回の自己株式取得は、同日に発表したCB（転換社債型新株予約権付社債）の発行に伴う潜在的な株式の希薄化、並びに将来的なストック・オプションや譲渡制限付株式報酬に伴う株式の希薄化による株主への影響を低減し、資本効率の向上を図ることを目的としている。同社が主要株主であるサイバーエージェントに対し、保有する同社普通株式の一部の売却を打診したところ応諾を得たため、本自己株式取得を実施するに至った。

取得方法は、2026年7月17日の東京証券取引所における同社普通株式の普通取引の終値を基準価格として、2026年7月21日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT－3）において買付けの委託を行った。

取得した株式の総数は1,020,400株で、発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合3.71%、株式の取得価額の総額は599,995,200円。

尚、同社は株主であるサイバーエージェントより、本自己株式取得後において残りの同社普通株式を市場で売却する予定はなく、引き続き長期的に保有していく方針である旨を確認している。《KT》