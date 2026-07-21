*13:14JST マイクロアド---CB発行で約22億円調達、DXJとの戦略提携でAIファクトリー構想の実現に向けAI基盤構築とM&A強化

マイクロアド＜9553＞は17日、第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行を決議し、併せてグローバル投資家のArena Holdingsの関連会社DXJとの戦略的業務提携を締結したと発表した。同社が掲げるAIエージェント環境「AIファクトリー構想」の実現に向け、AIエージェント基盤の構築とデータ経済圏の拡大、M&A・戦略的投資を加速させることを目的としている。

近年、生成AIの普及に伴う外部AIサービスの利用コスト増大が業界共通の課題となる中、同社は、データプラットフォーム「UNIVERSE」を核に、データとAIを活用したマーケティングソリューションを提供しており、生成AIの普及に伴う広告配信最適化やデータ解析高度化への対応を進めている。

DXJは、グローバル投資家Arena Holdingsの関連会社であり、米国のテクノロジー企業出身者などと協働し、最先端のAI知見やネットワークを有する。今回の提携により、AIファクトリー戦略へのアドバイザリー支援や、TikTok Shop等のソーシャルコマース拡大支援、データセット強化、M&A機会の創出などの支援を受ける。

併せて発表されたCB発行では、2026年8月4日を払込期日とし、手取概算額として約21.64億円（調達総額22.00億円）を見込む。割当予定先は、DXJを傘下に持つArena Holdings Management LLC関連のAHG Cayman Ltd.と信託契約を結んだキャピタル信託株式会社で、転換価額は1株当たり614円に設定されている。

調達資金の使途としては、AIファクトリー構築のための投資（AIソフトウェア開発費、GPU・サーバー等のハードウェア調達費、専門人材採用費）に3.67億円、データ経済圏の拡大に資するM&Aおよび戦略的投資資金に17.97億円を充当する予定である。同社はDXJとの協業および資金調達を通じ、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指す。《KT》