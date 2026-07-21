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出来高変化率ランキング（10時台）～BUYSELL、シュッピンなどがランクイン

2026年7月21日 10:36

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記事提供元：フィスコ

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～BUYSELL、シュッピンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月21日　10:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3179＞ シュッピン　　　　 335500 　61972.82　 229.94% 0.0958%
＜2345＞ HODL1　　　　　2082000 　45802.5　 177.85% 0.25%
＜280A＞ TMH　　　　　　　217200 　66777　 128.48% -0.0951%
＜3544＞ サツドラHD　　　　653800 　252300　 115.25% 0.0278%
＜3817＞ SRAHD　　　　　62700 　111104.3　 109.82% 0.0353%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　2100 　12950.854　 78.75% -0.0216%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　10155 　96721.641　 76.22% 0.0031%
＜2641＞ GXGリーダー　　　12181 　24113.791　 70.45% -0.0048%
＜2016＞ iF米710H　　　340 　507.857　 64.13% -0.0033%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　32173 　35105.545　 62.46% -0.0137%
＜7685＞ BUYSELL　　　396100 　745413.5　 43.13% -0.0441%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　14877 　125992.783　 40.7% -0.0035%
＜6197＞ ソラスト　　　　　　100300 　64109.24　 40.25% -0.0026%
＜3916＞ DIT　　　　　　　183500 　125705.12　 36.65% -0.003%
＜1494＞ One高配　　　　　3259 　91497.522　 36.6% -0.0099%
＜5946＞ 長府製　　　　　　　89500 　131074.8　 36.33% 0.0436%
＜3946＞ トーモク　　　　　　196900 　508940.2　 31.89% 0.0289%
＜8141＞ 新光商　　　　　　　154800 　165699.9　 29.71% -0.0149%
＜6364＞ AIRMAN　　　　45800 　62939.34　 28.73% 0.0685%
＜2354＞ YE DIGIT　　　2203900 　1731295.12　 25.85% 0.2417%
<6433> ヒーハイスト　　　　205800 　148996.6　 23.54% 0.071%
<1660> MXS高利J　　　　3138 　83250.804　 18.43% 0.0178%
<1698> 上場配当　　　　　　23936 　75273.269　 14.78% 0.0071%
<2674> ハードオフ　　　　　64900 　166544.66　 14.15% 0.04%
<2910> ロックフィール　　　34100 　40879.2　 10.54% 0.0007%
<2997> ストレージ王　　　　73100 　112268.82　 7.58% -0.0007%
<1478> iS高配当　　　　　39623 　175603.729　 5.24% 0.0177%
<223A> GXAIビック　　　66894 　100559.02　 4.94% 0.0182%
<2527> NZAMJリコア　　51825 　47890.236　 4.13% 0.0115%
<1476> iSJリート　　　　88004 　151907.359　 4.12% 0.0141%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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