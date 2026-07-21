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出来高変化率ランキング（10時台）～BUYSELL、シュッピンなどがランクイン
*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～BUYSELL、シュッピンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月21日 10:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3179＞ シュッピン 335500 61972.82 229.94% 0.0958%
＜2345＞ HODL1 2082000 45802.5 177.85% 0.25%
＜280A＞ TMH 217200 66777 128.48% -0.0951%
＜3544＞ サツドラHD 653800 252300 115.25% 0.0278%
＜3817＞ SRAHD 62700 111104.3 109.82% 0.0353%
＜2630＞ MXS米株ヘ 2100 12950.854 78.75% -0.0216%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 10155 96721.641 76.22% 0.0031%
＜2641＞ GXGリーダー 12181 24113.791 70.45% -0.0048%
＜2016＞ iF米710H 340 507.857 64.13% -0.0033%
＜2236＞ GXUS配貴 32173 35105.545 62.46% -0.0137%
＜7685＞ BUYSELL 396100 745413.5 43.13% -0.0441%
＜2842＞ iFナ100ベ 14877 125992.783 40.7% -0.0035%
＜6197＞ ソラスト 100300 64109.24 40.25% -0.0026%
＜3916＞ DIT 183500 125705.12 36.65% -0.003%
＜1494＞ One高配 3259 91497.522 36.6% -0.0099%
＜5946＞ 長府製 89500 131074.8 36.33% 0.0436%
＜3946＞ トーモク 196900 508940.2 31.89% 0.0289%
＜8141＞ 新光商 154800 165699.9 29.71% -0.0149%
＜6364＞ AIRMAN 45800 62939.34 28.73% 0.0685%
＜2354＞ YE DIGIT 2203900 1731295.12 25.85% 0.2417%
<6433> ヒーハイスト 205800 148996.6 23.54% 0.071%
<1660> MXS高利J 3138 83250.804 18.43% 0.0178%
<1698> 上場配当 23936 75273.269 14.78% 0.0071%
<2674> ハードオフ 64900 166544.66 14.15% 0.04%
<2910> ロックフィール 34100 40879.2 10.54% 0.0007%
<2997> ストレージ王 73100 112268.82 7.58% -0.0007%
<1478> iS高配当 39623 175603.729 5.24% 0.0177%
<223A> GXAIビック 66894 100559.02 4.94% 0.0182%
<2527> NZAMJリコア 51825 47890.236 4.13% 0.0115%
<1476> iSJリート 88004 151907.359 4.12% 0.0141%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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