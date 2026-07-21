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ドーン 警察庁と特殊詐欺被害防止に向けた情報提供に関する覚書を締結
記事提供元：フィスコ
*10:00JST ドーン---警察庁と特殊詐欺被害防止に向けた情報提供に関する覚書を締結
ドーン＜2303＞は17日、警察庁と特殊詐欺被害防止対策として、特殊詐欺に関連する情報の提供について覚書を締結したことを発表した。これにより警察庁が管理する特殊詐欺に関する犯行利用番号が「国際電話ブロック機能」を搭載した防犯アプリに適用され、該当の電話番号からの発着信をブロックする。
近年、海外からの不審な着信による詐欺被害が増加している。特に国際電話を装った詐欺は、番号表示の偽装や言葉の壁を悪用することで被害者を混乱させ、金銭的被害へと発展するケースが後を絶たない。
同社では防犯アプリを通じて「安心・安全」を提供する取り組みを進めており、その一環として警察庁より犯行利用番号を受領し、当該機能を強化する運びとなった。
国際電話ブロック機能は、犯行利用番号に登録された国際電話番号を判別し、着信通知を自動的に遮断する。また、警察庁にて管理している犯行利用番号がブロック対象に適時追加されるため、利用者自身での番号登録は不要。高齢者やスマートフォン初心者でも安心して利用でき、社会全体の防犯強化に貢献する。《KT》
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